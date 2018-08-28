В городе Армянск на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Игоря Михайличенко. По его словам, появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. «Выехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники министерства экологии. Проходят исследования», — отметил чиновник. Он пообещал, что результаты экспертизы будут получены в ближайшие дни. По информации СМИ, местные жители жалуются на пострадавший урожай в огородах. В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что жалобы поступали из двух соседних городов: Армянска и Красноперекопска.
Комментарии3
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alena01 28 августа 2018 | 01:15
Взрыв того самого пресловутого "пукана"???
andy66 28 августа 2018 | 01:20
Последний выдох господина ПеЖе? )))
diadenka 28 августа 2018 | 01:22
Пыльца. Амброзия.