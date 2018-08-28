Прощание с американским сенатором Джоном Маккейном начнется в среду в штате Аризона

Тело будет выставлено в Капитолии штата для скромной семейной церемонии, передает АВС News. Будет выделено время, когда жители Аризоны смогут прийти и почтить память республиканца, представлявшего штат в Конгрессе. В пятницу гроб с телом доставят в Вашингтон. Он будет находиться в ротонде Капитолия, где с ним смогут проститься члены семьи, коллеги, и простые граждане. И на следующий день тело сенатора перевезут из Капитолия в Национальный собор, где речь произнесет экс-президент Джордж Буш. Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.