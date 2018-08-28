Бывший посол Ватикана представил доклад, в котором обвинил папу римского в покрывательстве педофилии
Карло Мария Вигано призвал понтифика покинуть папский престол.
Вокруг главы католической церкви сложилась противоречивая ситуация. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал диакон Андрей Кураев.
В Русской православной церкви есть похожие проблемы, но попыток их решения никто не предпринимает, добавил Андрей Кураев.
Комментарии2
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savl_1 28 августа 2018 | 00:17
Как надоели эти сказочники-паразиты, да ещё и педофилы.
Их время должно было закончиться ещё в средневековье.
delovoy_podolsk 28 августа 2018 | 00:50
Форма существования христианства в том виде, которая существует сейчас. А она, эта форма, пришла к нам из средних веков. Не оставляет даже малейшей возможности продолжения существования в современном мире. Или они меняются или исчезают. А жаль, в христианстве есть здравомыслие. как минимум неплохо продумана концепция богопроявления в реальном мире.