Беспорядки вспыхнули в городе Хемниц на востоке Германии
Там произошли столкновения «правых» и «левых» радикалов после убийства мигрантами местного жителя. Полиция пустила в ход водомет. В больницу с травмами попали несколько человек, говорят в полиции. По делу об убийстве задержаны двое — граждане Сирии и Ирака. Сразу же после этого преступления в воскресенье в городе прошла демонстрация против преступности среди мигрантов, передает ТАСС.
Комментарии1
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alexsokol777 28 августа 2018 | 00:23
А в США мигрант расстрелял людей и никто не вышел