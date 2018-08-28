Беспорядки вспыхнули в городе Хемниц на востоке Германии

Там произошли столкновения «правых» и «левых» радикалов после убийства мигрантами местного жителя. Полиция пустила в ход водомет. В больницу с травмами попали несколько человек, говорят в полиции. По делу об убийстве задержаны двое — граждане Сирии и Ирака. Сразу же после этого преступления в воскресенье в городе прошла демонстрация против преступности среди мигрантов, передает ТАСС.