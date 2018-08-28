//Россия усиливает свою эскадру в Средиземном море//

Кроме того, авиабазу Хмеймим в Сирии передислоцирована батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в военном ведомстве. Все это сделано в ответ на усиление американской группировки в регионе, говорят в Минобороны. Накануне в Средиземное море вошел американский эсминец, вооруженный ракетами Tomahawk. Тем самым группировка носителей крылатых ракет достигла численности, достаточной для нанесения массированного удара по Сирии. Российские военные утверждают, что западная коалиция готовится к военной операции против сирийских правительственных сил и что она начнется после того, как будет проведена инсценировка применения ими химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. По словам источника «Ъ» в органах военного управления, информация о готовящейся атаке была подтверждена по нескольким разведывательным каналам.