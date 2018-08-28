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00:00, 28 августа 2018

Россия усиливает свою эскадру в Средиземном море

Кроме того, авиабазу Хмеймим в Сирии передислоцирована батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в военном ведомстве. Все это сделано в ответ на усиление американской группировки в регионе, говорят в Минобороны. Накануне в Средиземное море вошел американский эсминец, вооруженный ракетами Tomahawk. Тем самым группировка носителей крылатых ракет достигла численности, достаточной для нанесения массированного удара по Сирии. Российские военные утверждают, что западная коалиция готовится к военной операции против сирийских правительственных сил и что она начнется после того, как будет проведена инсценировка применения ими химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. По словам источника «Ъ» в органах военного управления, информация о готовящейся атаке была подтверждена по нескольким разведывательным каналам.

Комментарии

22

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mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 00:20


Правильно!
Могучий рабоче-крестьянский российский флот не позволит хозяйничать американскому и натовскому хищнику на морях и океанах!
А то ишь чего удумали - наносить удар по асадовским войскам после применения ими при помощи росвоенспециалистов химоружия против мирных жителей!

alexsokol777 28 августа 2018 | 00:28

mikhail_spb_: осить удар по асадовским войскам после применения ими при помощи росвоенспециалистов химоружия против мирных жителей!
---

Не рано с методички постишь?
Ещё ничего не применили, а ты уже знаешь кто, что и при чьей помощи.

Вообще это ложное обвинение в совершении тяжкого преступления и срок за такое от 2 до 6 лет колонии.
Написать на тебя и на эхо заяву что ли?

lager23 28 августа 2018 | 00:42

alexsokol777: стукач он и на сайте стукач или тыкалка?

agamasat 28 августа 2018 | 00:44

alexsokol777: Все он правильно пишет, ибо все так и будет.

alexsokol777 28 августа 2018 | 01:09

agamasat:
Все он правильно пишет, ибо все так и будет.
---

Санитары рассказали или соседи по палате?
Голоса были или на коыейноц гуще гадал?

xxxapek 28 августа 2018 | 01:04

alexsokol777:

Ты сам про путина сегодня лет на 10 настрочил. Сдавать тебя или как?

korikov 28 августа 2018 | 00:37

mikhail_spb_:
Заметьте, это в минобороне России сообщили о готовящейся провокации с химоружием, а вы уже в своём мозгу это переработали так буд-то это Ассад должен применить отравляющие вещества против мирного населения.
Это восьмидесятый уровень упоротости.

agamasat 28 августа 2018 | 00:46

korikov: не Асад должен применить, а Минобороны РФ с целью провокации, чтобы обвинить в том США. Или мозгов у вас нет совсем?) Али вы тролль подлый, али совершенный наивнячек.

alexsokol777 28 августа 2018 | 01:12

agamasat:
не Асад должен применить, а Минобороны РФ с целью провокации, чтобы обвинить в том США
---

:))))
А зачем тогда в Сирии ?

Может лучше в недостранах балтии или в бандеростане?

master_superanalitik 28 августа 2018 | 00:54

mikhail_spb_:

Полностью поддерживаю американцев, которые хотят чтобы у них все в ногах ползали и они на всех плевали. Но Русский народ - это народ-победитель, а потому мы тоже хотим чтобы у нас все в ногах ползали и мы на всех плевали. Но схватка 2 могучих ядерных держав опасна, а потому американцам следует дать возможность пустить ракеты в сторону Сирии. Наши на этих пусках потренируются и смогут во время следующей атаки США по Сирии начать бомбить Англию и Польшу. США за этих засранцев не впишется и полякам и англичанам придется лизать русские кирзовые сапоги.

lager23 28 августа 2018 | 00:23

Дубль два!
Как это уже было после ракетного удара пиндосов в Сирии, МО заткнётся и будет невозмутимо бездействовать!
Главное—жесткая и решительная позиция МО в начале милитаристского сценария, чем то напоминающее капризную проститутку...

alexsokol777 28 августа 2018 | 00:30

lager23:

Ты бы вдарил тополями по пиндосам?

:))))

lager23 28 августа 2018 | 00:48

alexsokol777: я бы на месте Путена невы@бывалсяпопусту... возможности должны совпадать с амбициями!

alexsokol777 28 августа 2018 | 01:14

lager23:

У тебя рабская психология.
Ты терпила.
Если хулигпн тебя встретит или два, тв сразу раком встанешь?

andy66 28 августа 2018 | 00:24

Кузя уже принимает на борт дрова )))

alexsokol777 28 августа 2018 | 00:36

andy66:

Кузя на дровах ходит ????
Фигасе новости...

Типичные потомственные шизики - прочитают бредятину, поверят и искренне удивляются или типа шутят.
Майдаун, состояние флота - прямая ваша заслуга и впших же революционных швондеров, дорвавшихся опять до власти в 90е.
Вы же кроме разрухи ничего создать не могли в 20е годы, в 90е и до сих пор на украине у вас разруха.

Евроинтеграторы шизанутые, в европе революций лет 200 не было.

timber_head 28 августа 2018 | 00:55

alexsokol777:
"в европе революций лет 200 не было"
Шо ты говоришь... А вот, помнится, Пятая республика во Франции возникла в 1959...

agamasat 28 августа 2018 | 00:39

А почему бы не ограничить присутствие российских кораблей в Средиземном море, раз не умеет россия цивилизованно себя вести? Тогда бы и американский эсминец не вошел.

salut__521 28 августа 2018 | 00:44

//Россия усиливает свою эскадру в Средиземном море//

А не ослабляет ли она позиции своих сортиров с дырками на обоср...х досках на местах?..

timber_head 28 августа 2018 | 00:52

О, я аж прям охренел. "Два фрегата, вооруженные крылатыми ракетами", Откуда, думаю, они на Черном море? Решил глянуть подробнее. И вдруг... "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - СТОРОЖЕВЫЕ корабли (то бишь тупо каботаж с функцией охраны побережья), ракетное вооружение - ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ ракеты "Калибр-НК". Охрененный ответ американскому "эсминцу" (название наше, условное, он такой же "эскадренный миноносец", как эскадренный миноносец шаланда) УРО, вооруженному крылатыми ракетами класса "Томогавк", Они ю ещё пару торпедных катеров на "усиление" выслали. Впрочем, что взять с Черноморского "флота". ВОт на шлюпках они ходят круто - это да.

prade 28 августа 2018 | 01:11

Путин готов ввязаться в войну с США ради Асада?

viktorova 28 августа 2018 | 01:16

Портянки на пересменке? Ау...

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