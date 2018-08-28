Тверской суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток
Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Речь идет об акции еще 28 января, которая не была согласована с мэрией Москвы.
Перед вынесением решения политик выразил в интервью «Эху Москвы» уверенность, что его арестуют. Это связано с подготовкой акции против повышения пенсионного возраста, пояснял оппозицинер.
Власти Москвы отказались согласовать акцию 9 сентября, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 00:23
Свободу Алексею Навальному!
master_superanalitik 28 августа 2018 | 00:49
mikhail_spb_:
30 суток маловато - нужно 30 лет. Тогда может быть удастся обмеенять Навального на узницу совести Бутину, которая томится в американской тюрьме.
ramen 28 августа 2018 | 00:46
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ни за что! Правозахоронители, мля...
salut__521 28 августа 2018 | 01:01
// 9 сентября, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.//
Недоуменно чешу затылок... Как так? День города 8-го сентября, а мероприятия ко Дню города 9-го... Впрочем, не удивительно - Собакин на мухлеже оленя съел.