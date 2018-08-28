Тверской суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток

Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Речь идет об акции еще 28 января, которая не была согласована с мэрией Москвы.

Перед вынесением решения политик выразил в интервью «Эху Москвы» уверенность, что его арестуют. Это связано с подготовкой акции против повышения пенсионного возраста, пояснял оппозицинер.

Власти Москвы отказались согласовать акцию 9 сентября, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.