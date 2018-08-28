//Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы//

Такого заявления со стороны главы государства ранее не исключал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Объявление о смягчении пенсионной реформы может быть сделано во время поездки Владимира Путина в Новосибирскую и Омскую области, рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. По их словам, доподлинно неизвестно, как именно будет смягчена реформа. Один из собеседников «Проекта» утверждает, что приоритетный вариант – снижение порога выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Также, как отмечается, вероятно увеличение переходного периода и сохранение возраста получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. При этом, как говорят источники «Проекта», в Кремле планировали, чтобы Путин поправил уже одобренный Думой в первом чтении законопроект осенью. Однако общественный протест заставил скорректировать график, добавили собеседники издания. В свою очередь, источники RTVI также сообщали о планах президента объявить о смягчении пенсионной реформы до 1 сентября. Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что Путин сделает соответствующее заявление, если посчитает это необходимым.

Напомним, по нынешнему проекту, предложенному правительством и одобренным Думой в первом чтении, возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин 65 лет, а для женщин – до 63 лет.