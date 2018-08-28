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00:00, 28 августа 2018

Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы

Такого заявления со стороны главы государства ранее не исключал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Объявление о смягчении пенсионной реформы может быть сделано во время поездки Владимира Путина в Новосибирскую и Омскую области, рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. По их словам, доподлинно неизвестно, как именно будет смягчена реформа. Один из собеседников «Проекта» утверждает, что приоритетный вариант – снижение порога выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Также, как отмечается, вероятно увеличение переходного периода и сохранение возраста получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. При этом, как говорят источники «Проекта», в Кремле планировали, чтобы Путин поправил уже одобренный Думой в первом чтении законопроект осенью. Однако общественный протест заставил скорректировать график, добавили собеседники издания. В свою очередь, источники RTVI также сообщали о планах президента объявить о смягчении пенсионной реформы до 1 сентября. Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что Путин сделает соответствующее заявление, если посчитает это необходимым.

Напомним, по нынешнему проекту, предложенному правительством и одобренным Думой в первом чтении, возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

Комментарии

26

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mathmovesu 28 августа 2018 | 00:13

какой у вас царь добрый, расеяны, аж слеза прошибла. помиловал таки...

danko1 28 августа 2018 | 00:17

mathmovesu: Выйдет из леса весь в белом, на белом коне и с белым грибом, который он с Шойгу нашел, и на радостях объявит о сокращении пенсионного возраста на 1-2 года.
На своей охране от народа и виолончелях гопник экономить не будет.
Да и кто помешает ему через 5 лет опять повысить пенсионный возраст?

sab171 28 августа 2018 | 00:29

danko1: нажравшись волчьих ягод...

pmasel 28 августа 2018 | 00:32

Спасет только полная отмена пенсионной реформы. Граждане не на столько тупы, что бы не понимать какую пакость им подсовывают не спрашивая их разрешения. Но на каждого хитроватого вову найдется леша с резьбой.

irdo 28 августа 2018 | 01:01

Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
==========

Благодетель, царь-матушка.

mozhem_povtorit 28 августа 2018 | 00:47

mathmovesu: Президент от народа прижал к стенке либерасов и теперь им придется снизить пенс. возраст! А после выборов 2024г. он или его преемник уничтожит либерасов физически!

navsegda 28 августа 2018 | 00:55

mozhem_povtorit: А зачем president назначал либерасов в правительство вообще ? Он же самолично всех утверждал

mozhem_povtorit 28 августа 2018 | 01:05

navsegda: Сарказм... Конечно он и сам либерас-диктатор

master_superanalitik 28 августа 2018 | 00:47

mathmovesu:

В этом нет ничего странного, ведь Наталья Владимировна Поклонская тоже выступает против пенсионный реформы. Реформа конечно нужна, но не в том кастрированном виде.

navsegda 28 августа 2018 | 00:57

master_superanalitik: бюджет рассчитывался из 40$ за бочку нефти , сейчас почти в два раза больше , то есть в бюджете префицит , денег должно быть более чем достаточно и на пенсии и на остальные статьи . Где деньги ?

master_superanalitik 28 августа 2018 | 01:03

navsegda:

Чтобы разобраться в основах Российской политики Вам следует слегка изучить историю России, а именно период Крымской войны при Николае I, когда мы проиграли. Император решил вкладывать деньги ни на перевооружение Армии и Флота, а начал делать реформу банковской системы (Сбербанк), тоже дело нужное. Начал строить железные дороги, тоже дело нужное. Это было ошибкой: на безопасности России экономить нельзя. А потому в наше время вначале Путину следует создавать самое современное оружие, а все остальное по остаточному принципу. Поэтому мы жить очень богато никогда не будем, разве что русские военные базы будут стоять в странах Дикого Запада. Тогда получится!

viktorova 28 августа 2018 | 00:49

//Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы//

Ну все, пизд@ц.
Завтра гундяй его к лику святых причислить предложит, не иначе.

vincenttt 28 августа 2018 | 00:15

Ну наконец-то гопник разродился!...В этот раз обмылок будет грабить российских старух в "смягчённом " варианте!..Всё по сценарию..

mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 00:15


Прискачет с голым торсом на белом коне и обрадует народонаселение!
А народонаселение такое: "какое счастье, что вы у нас есть, господи!"

salut__521 28 августа 2018 | 00:21

Пора фюреру усвоить, что смягчение грабительской реформы практически не смягчает будущего наказания. Ну посадют на кол без предварительной дыбы, и что?..

timber_head 28 августа 2018 | 00:22

Объявит, что для "правоохранителей", силовиков и военных пенсионный возраст увеличиваться не будет?

trans 28 августа 2018 | 00:25

Все идет по плану - внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант, а сейчас несколько смягчат его, чтобы успокоить народ. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу!!!

lager23 28 августа 2018 | 00:29

Он всё проср@л, но по прежнему неотразим в своём скудном умишке!

ramen 28 августа 2018 | 00:38

"...А потом выхожу я. Весь в белом..."

delovoy_podolsk 28 августа 2018 | 00:42

Нельзя верить ни слову! Эти социалисты, а Путин из их числа на все 105%, только играют на публику в добрых и народных, но у них задача совсем иная. Трамп не верит ни слову, поэтому ужесточает меры. Этот туповатый американский делец понял кто и что перед ним. Была бы воля в России уже развернулась кампания, как в 1937 году. Сажали и убивали. Сейчас это делают, но по тихому, незаметно. Просто банкротят, рейдерствуют, процесс только кажется хаотичным, но на самом деле всё идёт к социализму в самой страшной его фазе.

marek 28 августа 2018 | 01:00

delovoy_podolsk:
Какой социализм может быть в стране крепостников и рабов?
Кстати, его и не было. Это в Швеции или Швейцарии социализм.
А здесь насилие, людоедство и рабство.

nichirin 28 августа 2018 | 00:45

Неужели "население" купится на столь дешёвый во всех смыслах трюк? Кручу-верчу-обмануть хочу? Насколько глупым они считают пресловутый народ? Вопросы риторические, конечно же.

allasc 28 августа 2018 | 00:46

ну пусть смягчает :)))) рубль поскорее грохнется тогда :))))) выхода нет :)))))

marek 28 августа 2018 | 00:54

Толмач султана сказал, что анпиратор суши и морей сделает соответствующее заявление, если посчитает это необходимым.

Высокомерная дрянь.

malanoff 28 августа 2018 | 01:13

Поздно . Слишком долго молчал. Молчание было воспринято как сигнал против пенсионеров. Теперь никто не поверит в игру в благодетель.

allasc 28 августа 2018 | 01:16

malanoff: когда дети в зимней вишне сгорели тоже молчал.... ниче народ сглотнул

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