МЧС готово эвакуировать население в Петушинском районе Владимирской области, где бушует лесной пожар
Спасатели борются с ним уже третьи сутки. Для тушения применяется авиация, передает «Интерфакс». К вечеру воскресенья пожар был локализован. Сохраняется задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в некоторых населенных пунктах района.
Комментарии1
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edun1952 27 августа 2018 | 23:13
МЧС только на учениях красиво с ведрами летает над моей хатой в двух верстах от центра подготовки...