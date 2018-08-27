МЧС готово эвакуировать население в Петушинском районе Владимирской области, где бушует лесной пожар

Спасатели борются с ним уже третьи сутки. Для тушения применяется авиация, передает «Интерфакс». К вечеру воскресенья пожар был локализован. Сохраняется задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в некоторых населенных пунктах района.