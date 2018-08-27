Власти Оренбурга отрицают свою причастность к распространению в школах дневников с напутствием арестованного мэра
Дневники изготавливались за частный счет по согласованию и заказу родителей, — сказал агентству ТАСС представитель городской администрации. По данным местной прессы, всего в Оренбурге закупили около 10 тысяч таких дневников, где мэр города Евгений Арапов советует школьникам не лениться, учиться ставить цели перед собой и достигать их. Предприниматель, который заказывал эту партию, объяснил, что тираж был реализован еще в мае. Арапов был арестован в этом месяце по делу о крупной взятке.
Комментарии1
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alexey65 27 августа 2018 | 23:25
Все понятно. Родители собрались на классные собрания и одновременно решили:"А давайте-ка закажем детям дневники с фото мэра"!