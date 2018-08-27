Минздрав предлагает направить почти 3 млрд. рублей на мотивирование россиян к здоровому образу жизни
Программа рассчитана на ближайшие пять лет, говорится в ее проекте. Чиновники хотят добиться снижения потребления табака с 30% до 27%, смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тыс. В целевые показатели заложено снижение числа абортов, передает ТАСС. Программа по укреплению общественного здоровья будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография»
Комментарии13
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bozk 27 августа 2018 | 23:05
Направить кому ?
tvitov66 27 августа 2018 | 23:15
bozk: к народу! Ведь мало кто знает, что стекломой на самом деле полезней бояры, хоть и дешевше. И к стати, от продуктов из сои, пальмового масла и мясокостной муки ещё никто не умирал ... сразу
tvitov66 27 августа 2018 | 23:18
jetsam: и главное что в любом православном молитвослове весть БЕСПЛАТНЫЕ молитвы практически от всех болезней! Молитвословы, свечи, лампады и ладан приобретайте в любом храме РПЦ МП согласно прейскуранта!
jetsam 27 августа 2018 | 23:26
tvitov66: здорово эхо скрывает комменты, если в них толстой или мисс арбидол...
tvitov66 27 августа 2018 | 23:30
jetsam: я тоже давно заметил, потому троллить с сарказмом получается гораздо эффективнее и безопаснее
kir_pich_101 27 августа 2018 | 23:07
Самое главное - это правильно расставить слова для удобной фразы.
Очередной распил стартует.
vlad_sabbath 27 августа 2018 | 23:10
Бесполезно. Все равно при такой жизни без бухла не обойтись )))
tvitov66 27 августа 2018 | 23:21
vlad_sabbath: так бухайте с пользой для здоровья! Бояра вам в радость!
malanoff 27 августа 2018 | 23:13
Представляю сколько сейчас направлено заявлений на продажу качественной водки. . Здоровье попрет у россиян.
edun1952 27 августа 2018 | 23:19
Гантели от Вротенбергов в счет пенсии.
zojtch 27 августа 2018 | 23:25
Отличная тема, чтобы все украсть
edun1952 27 августа 2018 | 23:28
Допилют сук до революции.
satttana_perrrkele 27 августа 2018 | 23:36
Собирался заказать 2 коробки сигарет в Беларуси - беру 6.
Из Казахтана спирт. 150 литров, чтобы до конца "борьбы и одухоотворенности" хватило.
Спасибо, что предупредили об обострении патриотизЬмы у депутанов.