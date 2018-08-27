Минздрав предлагает направить почти 3 млрд. рублей на мотивирование россиян к здоровому образу жизни

Программа рассчитана на ближайшие пять лет, говорится в ее проекте. Чиновники хотят добиться снижения потребления табака с 30% до 27%, смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тыс. В целевые показатели заложено снижение числа абортов, передает ТАСС. Программа по укреплению общественного здоровья будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография»