Франция готовится к тому, что Великобритании не удастся договориться об условиях выхода из ЕС

Премьер-министр Эдуар Филипп отдал распоряжение разработать необходимые меры, подтвердили в Париже. Речь идет об условиях пребывания британских подданных, уже проживающих во Франции, и об обеспечении максимально быстрых пограничных процедур после того, как Великобритания станет третьей страной по отношению к Европейскому союзу. Brexit должен состояться в марте следующего года.