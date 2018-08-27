Машину полковника МВД Дмитрия Захарченко продали на аукционе со второй попытки

Mercedes фигуранта дела о коррупции ушел с аукциона почти за 1 млн. рублей, передает ТАСС. Начальная цена его составляла менее 700 тысяч рублей. Захарченко был задержан и арестован два года назад. При обыске у него в квартирах была обнаружена рекордная сумма денег — около 9 млрд. рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей Никулинский суд обратил в доход государства. Сам Захарченко между вины не признает.