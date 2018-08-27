Арбитражный суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору о последствиях блокировки мессенджера Телеграм

Компания «Инвестори» требовала от ведомства 5 миллионов рублей в виде компенсации. Представители фирмы пока не уточняют, будут ли подавать апелляцию. Иск был подан еще в конце апреля, почти сразу после того, как Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер. Когда Роскомнадзор начал выполнять это решение, был закрыт доступ к тысячам сторонних ресурсов, адреса которых совпадали с теми, что использовал Телеграм.