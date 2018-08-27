Акция сторонников Алексея Навального 9 сентября не разрешена, пояснили сегодня в мэрии
И напомнили об ответственности при попытке провести несогласованное шествие или митинг.
Ранее глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сказал, что организаторам не предложили альтернативной площадки, поскольку они собираются агитировать, в том числе, по тем вопросам, которые не касаются темы заявки. В день выборов главы города агитация запрещена, — говорят в мэрии. Кроме того, 9 сентября в столице планируется проведение множества мероприятий по случаю Дня города. Сам Навальный был арестован сегодня Тверским судом Москвы на 30 суток за акцию еще 28 января. Таким образом протесты против пенсионной реформы 9 сентября он пропустит.
Комментарии12
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astet 27 августа 2018 | 23:07
Каждая сука,
которая проголосует за Собянина,
проголосует за грабёж Путиным российских пенсий!!!
tvitov66 27 августа 2018 | 23:23
astet: Акция сторонников Алексея Навального 9 сентября не разрешена ...
А цензура так вообще прямо запрещена в Конституции! И кого это остановило?
danko1 27 августа 2018 | 23:37
tvitov66: А разве тех,кто будут на митинге, надо агитировать за кого-либо голосовать?
Митинг по другому поводу.
Да и нет у трусливой власти права запрещать митинги. Даже по подзаконному акту достаточно только уведомления.
vlad_sabbath 27 августа 2018 | 23:07
А мы руководствуемся Конституцией РФ (31-я статья), которая декларирует свободу собраний, шествий и митингов, а не воровскими понятиями и самописными правилами.
И поэтому МЫ ВЫХОДИМ !!
askol2016 27 августа 2018 | 23:09
Туда нельзя, сюда нельзя - никуда нельзя...
paulik69 27 августа 2018 | 23:09
Владимир Черников заносится в списки пpeступников, подлежащих суду по обвинению в нарyшении Конcтитуции РФ.
grishakras 27 августа 2018 | 23:15
Какой то Черников указывает, кам нам жить?
grishakras 27 августа 2018 | 23:26
Акция согласована. А кто такой Черников ? Мудак , какой то.
edun1952 27 августа 2018 | 23:35
Конституция не про нас...
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 23:44
Разумеется, разрешены только акции в поддержку грабящих народ и страну властных жуликов, воров и бандитов, на которые сгоняют подневольное народонаселение.
parasuk_ 27 августа 2018 | 23:45
Навальнятам нравятся усатые дяди с большими плетками или длинными резиновыми палками. Все придут :)
silver1975 27 августа 2018 | 23:49
Может я чего-то не понимаю.
Мэрия- что,хочет сделать всё от нее зависящее,чтоб мирные акции закончились и начались немирные за неимением других?
И кто после этого будет виноват в "эскалации напряжённости"?