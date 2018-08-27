Акция сторонников Алексея Навального 9 сентября не разрешена, пояснили сегодня в мэрии

И напомнили об ответственности при попытке провести несогласованное шествие или митинг.

Ранее глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сказал, что организаторам не предложили альтернативной площадки, поскольку они собираются агитировать, в том числе, по тем вопросам, которые не касаются темы заявки. В день выборов главы города агитация запрещена, — говорят в мэрии. Кроме того, 9 сентября в столице планируется проведение множества мероприятий по случаю Дня города. Сам Навальный был арестован сегодня Тверским судом Москвы на 30 суток за акцию еще 28 января. Таким образом протесты против пенсионной реформы 9 сентября он пропустит.