ЕСПЧ завтра огласит решение по делу Саввы Терентьева
Он был первым, кого осудили в России за комментарий в соцсети.
Суд в Страсбурге долго не приступал к рассмотрению жалобы осужденного, и это развязало руки российским властям. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Завтрашнее решение ЕСПЧ покажет, как будет дальше развиваться практика аналогичных жалоб из России.
Комментарии1
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fmsf FMSF 27 августа 2018 | 23:04
Очень ждем!!!