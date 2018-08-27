Госдума вернется осенью к работе над законопроектом об ответственности за исполнение антироссийских санкций

Документ был принят в первом чтении в мае. Он предполагает до 4 лет лишения свободы для тех, кто исполняет санкции иностранных государств в России, а также содействует введению новых запретительных мер против нашей страны, — напоминает Интерфакс. Против этого законопроекта выступило бизнес-сообщество – там опасаются, что это может повредить интересам как бизнеса, так и инвесторов. После этого в руководстве нижней палаты говорили, что могут убрать пункт об ответственности за исполнение санкций, но сохранить наказание за подстрекательство к их введению.