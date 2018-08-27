Госдума вернется осенью к работе над законопроектом об ответственности за исполнение антироссийских санкций
Документ был принят в первом чтении в мае. Он предполагает до 4 лет лишения свободы для тех, кто исполняет санкции иностранных государств в России, а также содействует введению новых запретительных мер против нашей страны, — напоминает Интерфакс. Против этого законопроекта выступило бизнес-сообщество – там опасаются, что это может повредить интересам как бизнеса, так и инвесторов. После этого в руководстве нижней палаты говорили, что могут убрать пункт об ответственности за исполнение санкций, но сохранить наказание за подстрекательство к их введению.
Комментарии8
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tv_victim 27 августа 2018 | 22:34
Ну а пока что в стане врага отдохнут, с семьями побудут....
novyyrusic 27 августа 2018 | 22:38
tv_victim: могут убрать пункт об ответственности за исполнение санкций, но сохранить наказание за подстрекательство к их введению.
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вопрос в том что считать подстрекательством к введению санкций.
Вот например , то что Скрипалей отравили это подстрекательство к введению санкций?
Или вот Крым прихватили?
Интересно как это подстрекательство сформулировано будет.
bozk 27 августа 2018 | 22:40
Говорящие о пользе санкций, являются подстрекателями к введению новых?
stoik68 27 августа 2018 | 22:47
Путину светит срок. Он говорил что санкции нам только на пользу.
nehoroshiy 27 августа 2018 | 23:09
stoik68: Тех, кто аплодировал Трампу -к нему, за грядками ухаживать.
edun1952 27 августа 2018 | 22:52
Как бы хорошо страна вдохнула,если бы не вернулась...
timber_head 27 августа 2018 | 22:57
"до 4 лет лишения свободы для тех, кто исполняет санкции иностранных государств в России"
Чет я не понял... Санкции против России касаются ограничений ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ Россией и въезда ряда персон на эту территорию. И кого они сажать будут, пограничников США и ЕС? Или планируют пересажать руководства Сбербанка, ВТБ и прочих, кто во исполнение запрета не пожелал открывать офисы в Крыму?
nehoroshiy 27 августа 2018 | 22:57
Вместо того, что-бы принимать законы для развития бизнеса, что-бы смягчить действия санкций, они решили устроить "охоту на ведьм". Величайшее безрассудство.