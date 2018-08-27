Мэрия Москвы согласовала митинг против пенсионной реформы 2 сентября

Он пройдет на Суворовской площади. Заявленное количество участников – до 2 тысяч человек, — рассказали в столичном департаменте региональной безопасности. Ранее власти согласовали московскому отделению КПРФ шествие-митинг в центре города с общим количеством до 15 тысяч человек. Он тоже состоится 2 сентября. Свою акцию против повышения пенсионного возраста – только 9 сентября – хотят провести сторонники Алексея Навального. В мэрии, однако, их заявку согласовывать не стали. Там ссылаются на то, что в этот день в городе проходят выборы мэра, а организаторы, по сведениям властей, собираются использовать агитационные материалы, что запрещено.