Столкновения между участниками демонстраций произошли в городе Хемниц на востоке Германии

Акции были организованы после громкого убийства 35-летнего гражданина ФРГ. Одну из акций проводили правые радикалы. Рядом с ними на противоположной стороне улицы собрались «левые». Участники обеих групп бросали друг в друга пиротехнические средства и другие предметы. Пострадали несколько человек, рассказали в саксонской полиции.

В ночь на воскресенье в Хемнице злоумышленники зарезали жителя города. По данным следствия, нападавшими были двое мигрантов из Сирии и Ирака. После убийства в центре города на акцию против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек.