Столкновения между участниками демонстраций произошли в городе Хемниц на востоке Германии
Акции были организованы после громкого убийства 35-летнего гражданина ФРГ. Одну из акций проводили правые радикалы. Рядом с ними на противоположной стороне улицы собрались «левые». Участники обеих групп бросали друг в друга пиротехнические средства и другие предметы. Пострадали несколько человек, рассказали в саксонской полиции.
В ночь на воскресенье в Хемнице злоумышленники зарезали жителя города. По данным следствия, нападавшими были двое мигрантов из Сирии и Ирака. После убийства в центре города на акцию против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fresh_breeze 27 августа 2018 | 22:38
Карл-Маркс-штадт, Карл-Маркс-штадт,
Ду бист ди штадт ротэр блюмен.
Карл-Маркс-штадт, Карл-Маркс-штадт,
Абер ихь маг нур вайс.
drillerthriller 27 августа 2018 | 22:45
fresh_breeze: шнапсик?
ex_ex 27 августа 2018 | 23:38
fresh_breeze: На мотив "Ландышей", прикольная песенка.
socialism 27 августа 2018 | 22:44
Подобное напряжение будет нарастать. Это всё расплата за убийство Каддафи и Хуссейна. Ну какого хрена нужно было американцам лезть в Ирак и Ливию? Зачем разворошили средневековые страны население которых могли сдерживать только диктаторы? Демократию принесли? Ну так получите благодарность в виде бардака и хаоса.
kunst54 27 августа 2018 | 22:55
socialism:
А про Афганистан тихонечко помалкиваешь? "Ну какого хрена нужно было в него лезть"? С Афгана всё началось, с него родимого поползла вся террористская нечисть, все Бен Ладены и душманы, постепенно просочившиеся повсюду.
paulik69 27 августа 2018 | 23:00
socialism: Дyрь не поритe. Ни Каддaфи, ни Сaддам, ни какой-либо еще из арабских головорезов не играет здесь никакой роли. Дура и гадина Меркель любит черных — вот вам и вся причина.
oleg_andreevich 27 августа 2018 | 23:19
paulik69: а Путин любит таджиков, киргизов, казахов и узбеков.
ex_ex 27 августа 2018 | 23:47
socialism: Исходя из вашей логики, если бы большевики не убили Николая 2, то и революции не произошло бы?
alexey65 27 августа 2018 | 22:45
Левые отстаивали право мигрантов резать местных бюргеров?
paulik69 27 августа 2018 | 23:05
alexey65: Именнo так. Левыe дyмают, что арaбы, полyчив гeрманские паспортa, бyдут голосовать за левых, а не станут их вырезать.
glotov 27 августа 2018 | 22:54
Бамбарбия Киргуду. Если вы будете митинговать против нас, мы вас зарежем.
paulik69 27 августа 2018 | 23:07
glotov: дa нет, там не митинги. То есть не просто митинги. Там нeмцыг oняются по городу за аpабами. А арaбы yбегают и пpячутся.
paulik69 27 августа 2018 | 22:58
Меркель загадила арабским отребъем всю страну.
kunst54 27 августа 2018 | 22:59
Кстати, Хемниц - один из самых ксенофобских и нацистских городов Германии. Случайное ли совпадение, что именно здесь произошли эти беспорядки?
neon999 27 августа 2018 | 23:11
Немцы сами разберутся со своей преступностью: у них полиция делом занимается, а не
хватает случайных людей по сфальсифицированным обвинениям.
Лучше бы на ЭМ больше думали о россиянах и критиковали то, как власть предержащие их грабят и терроризируют, оставаясь неподсудными за совершаемые преступления.