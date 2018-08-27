Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах сенатора Джона Маккейна
Это официально подтвердил пресс-секретарь покойного политика Рик Дэвис. На пресс-конференции в Аризоне он зачитал посмертное послание сенатора, в котором Маккейн осуждал соперничество, порождающее негодование, ненависть и насилие по всей планете, — передает Франс Пресс. Сегодня появились сообщения о том, что Трамп запретил сотрудникам своей администрации называть покойного сенатора героем в память о его военном прошлом. Он также ограничился коротким сообщением с соболезнованиями. Между Маккейном, который умер в минувшие выходные на 82-ом году жизни, и Трампом в последние годы были очень напряженные отношения.
Комментарии2
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glotov 27 августа 2018 | 22:17
Мощно сказано: " Прессекретарь покойного". Эхо себе не изменяет.
felik23 27 августа 2018 | 22:22
****Трамп запретил сотрудникам своей администрации называть покойного сенатора героем в память о его военном прошлом.****
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Во, урод! Простак не понимает, что свои же однопартийцы заклюют....Нерукопожатное ничтожество...Правильно поступила семья Макейна не раазрешив Трампу присутствовать на похоронах...