Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах сенатора Джона Маккейна

Это официально подтвердил пресс-секретарь покойного политика Рик Дэвис. На пресс-конференции в Аризоне он зачитал посмертное послание сенатора, в котором Маккейн осуждал соперничество, порождающее негодование, ненависть и насилие по всей планете, — передает Франс Пресс. Сегодня появились сообщения о том, что Трамп запретил сотрудникам своей администрации называть покойного сенатора героем в память о его военном прошлом. Он также ограничился коротким сообщением с соболезнованиями. Между Маккейном, который умер в минувшие выходные на 82-ом году жизни, и Трампом в последние годы были очень напряженные отношения.