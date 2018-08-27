Полиция сообщила о смерти 20-летнего мужчины в британском городе Бат «от неизвестного вещества»

Его квартира была опечатана после того, как обыскавшие ее полицейские пожаловались на недомогание.

Британские полицейские полагают, что источник химического вещества, от которого умер молодой человек, находится внутри его дома, сообщает Daily Mail. Из-за этого, как пишет газета, сотрудники правоохранительных органов поспешили заверить, что рисков для жителей близлежащих районов нет. Тем не менее, несколько полицейских после обследования места случившегося пожаловались на плохое самочувствие, из-за чего в ведомстве приняли меры предосторожности, сообщил пресс-секретарь полиции графства Сомерсет. В частности, дорога к дому умершего 20-летнего мужчины перекрыта, в самом помещении работают пожарные в спецодежде. Вместе с тем, как пишет Daily Mail, смерть молодого человека рассматривается как «необъяснимая», но не «подозрительная». Напомним, в этом году произошло два инцидента с отравлениями нервно-паралитическим веществом, которое в Лондоне идентифицируют как «Новичок». В марте от него пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а в конце июня оказались отравлены британцы Чарльз Роули и его спутница Дон Стерджес. Женщина позднее скончалась.

В Лондоне считают, что ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей несет Россия. Москва это неоднократно отрицала.

В правительстве уже почти полностью определились с планом помощи компаниям, которые попали под западные санкции. Это его прямая обязанность, — сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. Козак подчеркнул, что те, кто вводят санкции, должны понимать, что это меры против простых людей, а не правительства. Вице-премьер добавил, что если предприятия ГАЗ или «Русала» перестанут работать, это будет масштабное социальное бедствие.