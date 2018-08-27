Трое заключенных Владимирского централа прекратили голодовку, утверждают в тюремном ведомстве...

Администрация тюрьмы получила письменные заявления от них, сказали ТАСС в пресс-службе ФСИН России по Владимирской области. Сейчас, по словам представителей службы, от пищи отказывается лишь один осужденный. На прошлой неделе сообщалось, что несколько человек в тюрьме № 2 во Владимирской области держат голодовку, протестуя против пыток сотрудниками ФСИН. При этом правозащитники обвиняли администрацию учреждения, в том что та скрывает факт голодовки.