Алексей Навальный сегодня был арестован на тридцать суток
Судья Тверского суда Москвы Алексей Стеклиев признал политика виновным в повторном нарушении при организации несогласованной протестной акции 28 января. Таким образом, Навальный не сможет участвовать в новом протесте, 9 сентября, участники которого выступят против повышения пенсионного возраста. Сам он не исключал, что это и есть одна из основных целей сегодняшнего судебного заседания. Адвокат Навального Иван Жданов также предположил, что арест может быть связан с работой учрежденного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией.
Власти Москвы, между тем, поясняют, что не согласовали сторонникам Навального шествие и митинг 9 сентября. В качестве одной из причин в мэрии назвали вероятные планы участников заниматься агитацией в этот день, когда в Москве проходят выборы мэра, а это незаконно, — напомнили в департаменте региональной безопасности.
Все акции протеста попадают во внимание президента, это самое главное – как для власти, так и для людей, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Антон Красовский.
В Кремле подтвердили, что Владимир Путин осведомлен о планах проведения митингов против пенсионной реформы.
Комментарии2
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indeezjoe 27 августа 2018 | 22:10
Забавно, но Эхо не стало репостить навальнинский ролик с призывами выходить на акции 9 сентября "и плевать, что вас повяжут"... Опытный Венедиктов или Рувинский хорошо понимают последствия таких призывов через СМИ... Теперь Сытый Леха и на Эхо обидится?...
Кстати, о том что Навальный свое семейство на это время отправил отдыхать в Испанию, от греха подальше, Эхо тоже неполживо промолчало...
;-))
neon999 27 августа 2018 | 22:23
Пора называть вещи своими именами: фюрер уничтожил остатки правопорядка и его гестапо куражится и творит полный беспредел.