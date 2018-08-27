Алексей Навальный сегодня был арестован на тридцать суток

Судья Тверского суда Москвы Алексей Стеклиев признал политика виновным в повторном нарушении при организации несогласованной протестной акции 28 января. Таким образом, Навальный не сможет участвовать в новом протесте, 9 сентября, участники которого выступят против повышения пенсионного возраста. Сам он не исключал, что это и есть одна из основных целей сегодняшнего судебного заседания. Адвокат Навального Иван Жданов также предположил, что арест может быть связан с работой учрежденного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией.

Власти Москвы, между тем, поясняют, что не согласовали сторонникам Навального шествие и митинг 9 сентября. В качестве одной из причин в мэрии назвали вероятные планы участников заниматься агитацией в этот день, когда в Москве проходят выборы мэра, а это незаконно, — напомнили в департаменте региональной безопасности.

Все акции протеста попадают во внимание президента, это самое главное – как для власти, так и для людей, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Антон Красовский.

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин осведомлен о планах проведения митингов против пенсионной реформы.