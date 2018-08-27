Правоохранительные органы в Петербурге проводят доследственную проверку Володарского моста
На днях из-за внезапного произвольного подъема пролета столкнулись три автомобиля, пострадали три человека. Среди возможных причин неисправности называют недавний ремонт асфальта. Увеличение нагрузки на пролет моста вызвало деформацию, — пишет Фонтанка со ссылкой на предприятие «Мостотрест».
Комментарии4
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ihor_syvoryj 27 августа 2018 | 21:38
Ждём добытия от подозреваемого моста чистосердечного признания!
peresvet73 27 августа 2018 | 21:56
Посадят мост за покушение на теракт.
roony 27 августа 2018 | 21:59
Надеюсь на чистосердечное признание ...
И без пыток !
oldpartizan 27 августа 2018 | 21:59
ну это же не гениталий во весь мост.
внезапный подъём тут ничего страшного))))