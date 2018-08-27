Правоохранительные органы в Петербурге проводят доследственную проверку Володарского моста

На днях из-за внезапного произвольного подъема пролета столкнулись три автомобиля, пострадали три человека. Среди возможных причин неисправности называют недавний ремонт асфальта. Увеличение нагрузки на пролет моста вызвало деформацию, — пишет Фонтанка со ссылкой на предприятие «Мостотрест».