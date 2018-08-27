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21:32, 27 августа 2018

Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

Военный городок возводится в якутском порту Тикси, — рассказали Интерфаксу в командовании северным флотом. Работы займут около полугода. О планах сформировать новую дивизию противовоздушной обороны в этом регионе стало известно в конце прошлого года. Соединение развернут не только в Тикси, но и в поселках Диксон, а также на архипелаге Новая земля.

Комментарии

25

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ura_123 27 августа 2018 | 21:37

Хахахаха)))) Вдруг пингвины налетят!

ura_123 27 августа 2018 | 21:39

ura_123: Или вдруг какой нибудь арктический халифат организуется)))
А из бассейна Каспийского моря далековато пулять,даже с ядерным двигателем...

viktorova 27 августа 2018 | 21:41

ura_123: Строить, конечно, будут Ротенберги.
Бюджет, конечно, засекречен.

tvitov66 27 августа 2018 | 22:03

viktorova: Не, ротенберги будут кривизну Земли вокруг выравнивать, а строить будет чемезовы и пр. озёрная вороватая тварь

glotov 27 августа 2018 | 21:49

ura_123: Все правильно. Битва за Арктику только начинается.

tv_victim 27 августа 2018 | 21:59

glotov: Хорошо биться там, где никто не бьется! Тогда победа просто неизбежна! Просрать Украину, Европу, Штаты и закопать туеву тучу денех в никому не нужных льдах? Для этого нужно быть прирожденным стратегом!

glotov 27 августа 2018 | 22:03

tv_victim: Через пяток лет за эти льды такая борьба начнется - мама не горюй. Лучше уже сейчас весь шельф за собой закрепить.

neon001 27 августа 2018 | 22:06

glotov: 75 лет отдали строительству коммунизма и тоже говорили, что весь мир будет нам завидовать. опять не на ту лошадку ставят. национальная забава, видимо...

tvitov66 27 августа 2018 | 22:14

glotov: Через пяток лет каждый второй новый автомобиль будет с электрическим приводом, а ещё через десять нефть запретят и приравняют к отравляющим веществам, чем по сути она и является

putin_itogy 27 августа 2018 | 21:44

Он ё*нулся...(с)
Совсем старикашка плох стал, скоро к Богу,
без опозданий.
Аминь.

ly4_sveta 27 августа 2018 | 21:50

Нищая Якутия, запущенная и отсталая, но не
ее же поднимать и развивать, а базы ПВО
строить, воевать и запугивать всех и вся, пиля
одновременно бюджетные деньги, не забывая о
своих ненасытных утробах.

timber_head 27 августа 2018 | 22:22

ly4_sveta:
Правильно говорить "нищая Якутия, запущенная и отсталая, изнывающая от добычи алмазов, золота, нефти и газа..." Но, как известно, алмазы, золото, нефть и газ у нас принадлежат государству (ну или переданы Верным Сынам России) и позарез нужны на "укрепление мирового авторитета", "укрепление обороноспособности", "упрочнение духа патриотизма", "усиление щита государства - Росгвардии" и "помощь братским народам Чечни, Крыма, Абхазии, Ю.Осетии, Приднестровья, ДНР-ЛНР, Сирии и другим, пока не озвученным". А Якутия что? Якутия потерпит. Её население счастливо служить государству и лично Любимому Руководителю Дорогому Товарищу Владимиру Владимировичу Путину, без которого, как известно, нет России.

edun1952 27 августа 2018 | 21:51

Держись пенсионеры.

eniro 27 августа 2018 | 21:58

edun1952 "... еще не все потеряно, соколы мои?"

roony 27 августа 2018 | 21:52

Рубль сегодня слабеет к основным валютам

Этим вечером на Московской бирже доллар торговался выше 67 с половиной рублей, евро вплотную приближался к 79.
--------------------------------------------------------
Зато новые базы в Арктике построим ... Наверное.

spbdweller 27 августа 2018 | 21:52

Американцы строят базы в Европе, а мы там где никого нет.

tv_victim 27 августа 2018 | 21:56

spbdweller: Ну дык. Они строят, имея выверенный план. А эти просто пилят.

sensei54 27 августа 2018 | 21:54

сформировать новую дивизию
...........................................................
Говорите, как есть - восстановить 22-ю и 26-ю дивизии ПВО.
В Тикси был радиотехнический полк, на Диксоне - радиотехническая бригада.

tvitov66 27 августа 2018 | 22:08

sensei54: Тикси ... Дисконе ... да в 40км от Питера, в Лопухинке, где раньше стояла С-200 (на которой я стажировался), а до этого та, НАСТОЯЩАЯ С-400! базировалась теперь айзеры склады за колючкой держат ... ПРОСРАЛИ ДЕРЖАВУ!

tv_victim 27 августа 2018 | 22:09

sensei54: Мой первый комдив служил на Новой Земле. Называл ее Новой Земляндией. Его сын, пожив там, болел какой-то легочной болезнью. У него дома была на полу шкура белого медведя с головой. Было жутковато смотреть, но он этим трофеем гордился. Кароч, там чуть ли не испокон века стояли наши войска ПВО. Я служил с этим командиром в 1992-93-м году.

tvitov66 27 августа 2018 | 22:23

tv_victim: /Его сын, пожив там, болел какой-то легочной болезнью

Да там наш мирный СССР мирный термояд испытывал открытым мирным способом - мирным высотным взрывом

peresvet73 27 августа 2018 | 21:58

По завершении строительства лёд треснет и база утонет... Как всегда!

salut__521 27 августа 2018 | 22:04

Похоже, путин собирается смотать удочки на Новую землю или в Диксон и выстраивает себе там новую резиденцию. В добрый путь, фюрер!

rusof_ob 27 августа 2018 | 22:05

"Отсель грозить мы будем шведам!"
Прошло уж 300 лет, мир ушел далеко вперед, а расия все в тех же болотах.

vasko_de_gama 27 августа 2018 | 22:13

А кто там служить будет, якуты?

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