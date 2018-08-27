Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

Военный городок возводится в якутском порту Тикси, — рассказали Интерфаксу в командовании северным флотом. Работы займут около полугода. О планах сформировать новую дивизию противовоздушной обороны в этом регионе стало известно в конце прошлого года. Соединение развернут не только в Тикси, но и в поселках Диксон, а также на архипелаге Новая земля.