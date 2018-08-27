Международная правозащитная организация Amnesty International призывает запретить т.н. «роботов-убийц»

Речь идет о полностью автономных системах вооружения. По словам правозащитников, все это может привести к незаконным убийствам и другим нарушениям прав человека. Заявление Amnesty появилось перед началом переговоров о летальных автономных системах вооружений. Они стартуют под эгидой ООН сегодня в Женеве. Ранее сообщалось, что Россия, в числе ряда других стран, выступила против запрета полностью автоматизированных боевых систем.