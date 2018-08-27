Изменения в уставе МГУ не ограничат прав преподавателей и студентов на самоуправление, — говорят в администрации вуза. В пресс-службе университета сказали Интерфаксу, что по уставу высшим органам управления остается конференция научно-педагогических работников. За ними сохранится право избирать ученый совет МГУ и решать другие, наиболее важные вопросы. У ученого совета остается право вносить предложения по изменению устава вуза. Сообщается, что окончательно поправки в устав будет утверждать кабинет министров.