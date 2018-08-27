Правительство Греции планирует снизить налоги

Это произойдет после того, как завершится политика бюджетной экономии, которой власти придерживались по требованию международных кредиторов. По словам премьер-министра Алексиса Ципраса, сейчас кабинет министров готов к смелым шагам в сфере налогообложения, — передает Reuters. Последние 8 лет Афинам приходилось придерживаться мер бюджетной экономии и сокращать расходы на социальную сферу. Этого требовали международные кредиторы в обмен на финансовую помощь Греции. Недавно страна завершила свое участие в программе помощи.