Правительство Греции планирует снизить налоги
Это произойдет после того, как завершится политика бюджетной экономии, которой власти придерживались по требованию международных кредиторов. По словам премьер-министра Алексиса Ципраса, сейчас кабинет министров готов к смелым шагам в сфере налогообложения, — передает Reuters. Последние 8 лет Афинам приходилось придерживаться мер бюджетной экономии и сокращать расходы на социальную сферу. Этого требовали международные кредиторы в обмен на финансовую помощь Греции. Недавно страна завершила свое участие в программе помощи.
Комментарии1
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petrovich_spb 27 августа 2018 | 22:18
Греческая церковь — второй после государства владелец земель, недвижимости и бизнеса. При этом церковь по многим позициям освобождена от налогов. Еврокомиссары посчитали, что у греков в 2011-м вообще могло не быть долгового кризиса в ином случае.