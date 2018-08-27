Рубль сегодня слабеет к основным валютам
Этим вечером на Московской бирже доллар торговался выше 67 с половиной рублей, евро вплотную приближался к 79. Аналитики связывают это с укреплением европейской валюты после сообщений о росте делового доверия в Германии. Ранее рубль серьезно подешевел, когда было объявлено о планах США ввести новые санкции против России в ответ на т.н. «дело Скрипалей». Сегодня первый пакет этих санкций вступил в силу.
Комментарии11
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novyyrusic 27 августа 2018 | 21:33
Рубль сегодня слабеет к основным валютам
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Это не новость уже давно.
oldpartizan 27 августа 2018 | 21:57
стабильно идёт к 100..
hiryrg 27 августа 2018 | 21:34
Отлично! Поскорей бы к 100.
b522 27 августа 2018 | 21:40
А зачем Россию завоевывать? Сделать рубль по 1000 за 1$ и купить за шапку сухарей. Наше правительство и президент все для этого делают.
tv_victim 27 августа 2018 | 21:53
b522: Все, что можно, уже продано. Куда ни кинь - во всех "народных достояниях" доля иностранного капитала зашкаливает.
navsegda 27 августа 2018 | 22:07
b522: А на х Россию вообще завоёвывать ? Всё что надо от неё она сама с удовольствием продаёт - нефть , газ , металлы , лес . Немного стабильности и предсказуемости и всё . На завоёванной территории придётся порядок поддерживать , а это очень дорого , вот поэтому европейские страны и избавились от колоний , не выгодно стало
mortal_vombat 27 августа 2018 | 21:45
а деревянный ничо другого и не умеет)
echo2011 27 августа 2018 | 21:47
Слово "сегодня" выглядит лишним.
kp6ic 27 августа 2018 | 21:57
на фоне этого сажают единственного оппозиционера клике в кремле и запрещают его партию. все закономерно.
echomazy__etnopomoyka 27 августа 2018 | 22:04
Почему "Йехомацы" не сообщает курс рубля по отношению к шекелю?
o_smirnov 27 августа 2018 | 22:09
Скоро американцы запретят российским банкам проводить операции в долларах.
И тогда доллар станет просто бесценным.