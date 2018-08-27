Рубль сегодня слабеет к основным валютам

Этим вечером на Московской бирже доллар торговался выше 67 с половиной рублей, евро вплотную приближался к 79. Аналитики связывают это с укреплением европейской валюты после сообщений о росте делового доверия в Германии. Ранее рубль серьезно подешевел, когда было объявлено о планах США ввести новые санкции против России в ответ на т.н. «дело Скрипалей». Сегодня первый пакет этих санкций вступил в силу.