Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил на три матча нападающего московского Спартака Луиса Адриано

Его наказали за красную карточку, которую игрок получил в ходе встречи с греческим клубом ПАОК в Москве. Тогда Адриано ударил соперника и был удален с поля. Хотя по итогам двух встреч с греческой командой Спартак выбыл из борьбы за Кубок чемпионов УЕФА, клуб остался в групповом турнире Лиги Европы.