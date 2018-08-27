Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил на три матча нападающего московского Спартака Луиса Адриано
Его наказали за красную карточку, которую игрок получил в ходе встречи с греческим клубом ПАОК в Москве. Тогда Адриано ударил соперника и был удален с поля. Хотя по итогам двух встреч с греческой командой Спартак выбыл из борьбы за Кубок чемпионов УЕФА, клуб остался в групповом турнире Лиги Европы.
Комментарии1
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alexsokol777 27 августа 2018 | 21:31
Кто на ком стоял?
Чё там с карнавальным и с левадой?