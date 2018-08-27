В отряд российских космонавтов теперь будут набирать меньше людей, однако делать это станут чаще
Как рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса и космонавт Сергей Крикалев, новый отбор будет объявлен в ближайшее время, а в сентябре начнется общая подготовка кандидатов. Изменения в правилах потребовалось для того, чтобы поддерживать постоянное количество подготовленных людей в отряде, — пояснил он. В ходе последнего отбора отряд пополнили 8 человек.
Комментарии8
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ura_123 27 августа 2018 | 21:11
"Я не могу глубже,зато могу чаще!" (с)
mathmovesu 27 августа 2018 | 21:20
в экипаж обязательно надо брать попОв, вот только не понятно как рясу одевать: поверх скафандра, или под скафандр...
tv_victim 27 августа 2018 | 21:24
Это не надолго. Скоро не будет у нас никакой космонавтики.
eniro 27 августа 2018 | 21:48
tv_victim: За то на Знаменке существуют ВКС.
roony 27 августа 2018 | 22:10
eniro:
Зато в Арктике будут строить базы ПВО !
viktorova 27 августа 2018 | 21:34
/В отряд российских космонавтов теперь будут набирать меньше людей, однако делать это станут чаще/
Хрень какая-то в сопоставлении.
Это как: «зарплата у вас уменьшится в два раза, но выдавать будут чаще - не два раза в месяц а четыре»
eniro 27 августа 2018 | 21:53
viktorova: Это не хрень. Это, все равно только пол- зарплыты , но выдаваемых четырьмя порциями.
roony 27 августа 2018 | 22:06
И здесь безработица ...
А зачем касманавтов готовить ?
Летать то один хрен не на чем ...
Если только к Маску попроситься полы мыть в его ракетах ...