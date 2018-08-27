/В отряд российских космонавтов теперь будут набирать меньше людей, однако делать это станут чаще/

Как рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса и космонавт Сергей Крикалев, новый отбор будет объявлен в ближайшее время, а в сентябре начнется общая подготовка кандидатов. Изменения в правилах потребовалось для того, чтобы поддерживать постоянное количество подготовленных людей в отряде, — пояснил он. В ходе последнего отбора отряд пополнили 8 человек.