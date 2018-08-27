Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль упала в обморок на Европейском форуме в Альпах

Впрочем, ее подчиненные говорят, что она пребывала без сознания недолго – ей оказали медицинскую помощь. Внимание к главе внешнеполитического ведомства Австрии было приковано неделю назад из-за того, что на ее свадьбе в качестве гостя присутствовал российский президент Владимир Путин. Впрочем, он пробыл там около часа. Австрийская пресса обращает внимание, что это уже второй обморок министра на публичном мероприятии в этом году. В апреле после похожего инцидента она провела неделю в больнице. Тогда причиной недомогания назвали вирус, который, по слухам, Кнайссль подхватила во время поездки в Россию.