Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль упала в обморок на Европейском форуме в Альпах
Впрочем, ее подчиненные говорят, что она пребывала без сознания недолго – ей оказали медицинскую помощь. Внимание к главе внешнеполитического ведомства Австрии было приковано неделю назад из-за того, что на ее свадьбе в качестве гостя присутствовал российский президент Владимир Путин. Впрочем, он пробыл там около часа. Австрийская пресса обращает внимание, что это уже второй обморок министра на публичном мероприятии в этом году. В апреле после похожего инцидента она провела неделю в больнице. Тогда причиной недомогания назвали вирус, который, по слухам, Кнайссль подхватила во время поездки в Россию.
Комментарии15
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igorrrpadlowitchs 27 августа 2018 | 21:08
Поделом- не фиг с крысой кремлёвской танцевать. Дальше только хуже будет! Проказа развивается стремительно!
antiboh 27 августа 2018 | 21:10
igorrrpadlowitchs: который, по слухам, Кнайссль подхватила ..//
Вот уж точно,- подхватила "вирус"..))))))))
novyyrusic 27 августа 2018 | 21:14
antiboh: причиной недомогания назвали вирус, который, по слухам, Кнайссль подхватила во время поездки в Россию.
Скорее всего это все-таки та болезнь, которая не от нервов.
gad123 27 августа 2018 | 21:12
igorrrpadlowitchs: Неужто "Новичок??!
sapiens17 27 августа 2018 | 21:17
gad123: или "Старичок".
ykpon_cyka 27 августа 2018 | 21:13
Походу , зачала !)
pomapamzahob 27 августа 2018 | 21:15
"я не хотел, я это автоматически сделал!"
fresh_breeze 27 августа 2018 | 21:18
Мож, брачная ночь была настолько бурной, что аукается даже через неделю-другую; тем более, что "молодая была уже не молода..."
piter_ug 27 августа 2018 | 21:22
//вирус, который, по слухам, Кнайссль подхватила во время поездки в Россию.//
Вато-вирус - не лечится.
Поражает головной мозг.
citizeneco 27 августа 2018 | 21:23
Ну, конечно, если она подхватилв вирус, то в России. А зачем же она тогда Путина к себе на свадьбу пригласила, чтобы он её вылечил, как в поговорке «клин клином вышибают»?
akrayzler 27 августа 2018 | 21:35
citizeneco: / А зачем же она тогда Путина к себе на свадьбу пригласила, чтобы он её вылечил, как в поговорке «клин клином вышибают»?/ Нет.: старый козел борозды не портит.
akrayzler 27 августа 2018 | 21:31
Я так и знал! Она не только подхватила, но и понесла... Как стерх быстро справляется. И что мы увидим на выходе? Галеру с лишней хромосомой.
polba 27 августа 2018 | 21:32
Похоже, мадам министр банально залетела. Ей вроде чуть-чуть больше полтинника, так что ничего удивительного.
krestianin_067rus Михаил Никитин 27 августа 2018 | 21:36
Закружил в танце до обморока... :)) а если б еще поцеловал?
edun1952 27 августа 2018 | 21:58
От старичка,почти как от "Новичка"...