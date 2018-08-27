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21:03, 27 августа 2018

Минюстобещает повысить нормы питания для беременных женщин и несовершеннолетних, которые находятся в заключении

Министерство юстиции России обещает повысить нормы питания для беременных женщин и несовершеннолетних, которые находятся в заключении. Уже подготовлен проект приказа, — заверили в ведомстве. В документе учитываются нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов и несовершеннолетних, которые рекомендует Минздрав. На прошлой неделе появились сообщения о том, что заключенных в колониях лишили надбавок к питанию, причем, по некоторым данным, тюремное ведомство изменило рацион на основании постановления правительства.

Комментарии

2

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stebinmaku 27 августа 2018 | 21:18

Правильно, растущие в заключении организмы нуждаются в полноценном питании. Следует также организовать при колониях родильные отделения и сеть детских дошкольных учреждений..

viktorova 27 августа 2018 | 21:24

Бл@дь. Правительство наперсточников. Кручу, верчу, всех запутать хочу.
Сначала отменили увеличенное питание, потом решили добавить....
Все равно где-то спиз@или...

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