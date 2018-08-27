Минюстобещает повысить нормы питания для беременных женщин и несовершеннолетних, которые находятся в заключении

Министерство юстиции России обещает повысить нормы питания для беременных женщин и несовершеннолетних, которые находятся в заключении. Уже подготовлен проект приказа, — заверили в ведомстве. В документе учитываются нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов и несовершеннолетних, которые рекомендует Минздрав. На прошлой неделе появились сообщения о том, что заключенных в колониях лишили надбавок к питанию, причем, по некоторым данным, тюремное ведомство изменило рацион на основании постановления правительства.