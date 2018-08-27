Ксенофобские настроения в России, согласно опросу «Левада-центра», выросли за последний год

Если сравнивать с началом 2000-х годов, то общество стало гораздо терпимее. Такое мнение «Эху Москвы» высказала эксперт по миграции Гавхар Джураева. Свобода не дает права говорить все, что вздумается; свобода – это говорить так, чтобы не обидеть человека рядом с тобой, считает Гавхар Джураева.