Ксенофобские настроения в России, согласно опросу «Левада-центра», выросли за последний год
Если сравнивать с началом 2000-х годов, то общество стало гораздо терпимее. Такое мнение «Эху Москвы» высказала эксперт по миграции Гавхар Джураева. Свобода не дает права говорить все, что вздумается; свобода – это говорить так, чтобы не обидеть человека рядом с тобой, считает Гавхар Джураева.
Комментарии3
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malanoff 27 августа 2018 | 21:10
Это все из-за Медведева и Кадырова. Через них люди судят о национальностях.
ura_123 27 августа 2018 | 21:16
malanoff: Щас по пачпорту усе раиссяне,включая двух вышеперечисленных)))
Тут нужно смотреть картину Васи Ложкина ” Великая,прекрасная Россия" ...
vincenttt 27 августа 2018 | 21:37
А что, всё закономерно!...Если гопник гэбистский подзаборный со своей "вертикалью власти" продолжают геноцид коренного населения России, распродавая и землю и рабочие места, то русские пытаются хоть как-то защититься, вот и реакция истребляемых этой швалью гэбистской русских людей!