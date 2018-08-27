Тверской суд Москвы отправил сегодня под арест на 30 суток политика Алексея Навального

Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в нарушении правил проведения акции 28 января. Тогда шествие в рамках забастовки избирателей в Москве не было согласовано властями. Навальный таким образом пропустит в спецприемнике акцию против повышения пенсионного возраста, которую его сторонники хотят провести 9 сентября. Сам Навальный еще перед решением суда сказал в интервью «Эху Москвы», что власти попытаются изолировать его на время выборов в регионах и проведения протестной акции.