Тверской суд Москвы отправил сегодня под арест на 30 суток политика Алексея Навального
Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в нарушении правил проведения акции 28 января. Тогда шествие в рамках забастовки избирателей в Москве не было согласовано властями. Навальный таким образом пропустит в спецприемнике акцию против повышения пенсионного возраста, которую его сторонники хотят провести 9 сентября. Сам Навальный еще перед решением суда сказал в интервью «Эху Москвы», что власти попытаются изолировать его на время выборов в регионах и проведения протестной акции.
Комментарии10
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novichok_ 27 августа 2018 | 21:05
В ссылку его, в Шушенское...
blinorozhiy_chmo 27 августа 2018 | 21:10
Эх, Сисян Унитазович Сисян Унитазович... Опять опустили.
gadbatat 27 августа 2018 | 21:43
blinorozhiy_chmo:
за ушки и рога по двойному тарифу пойдешь... заслужил косточку)
lenin3 27 августа 2018 | 21:10
Ну-у власти и тупы-ы-ые:теперь они к Новому году не смогут посадить Навального(просто,чтоб праздник испортить)за организацию незаконных митингов 9-го сентября,потому что он в это время сидел в кутузке...)))
sorcerer_alastor 27 августа 2018 | 21:11
Полиция искала его пол года...
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
Каждый
К труду-обороне
Готов.
Кто же,
Откуда
И что он за птица
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?"
parasuk_ 27 августа 2018 | 21:15
После одной такой отсидки немцов стал лицом организации, занимающейся поддержкой мужчин, подвергшихся изнасилованию в местах лишения свободы. Что-то боязно за лёху :)
zojtch 27 августа 2018 | 21:21
parasuk_: +12 руб.
lenin3 27 августа 2018 | 21:23
zojtch: за что 20коп лишних?Премия?)))
parasuk_ 27 августа 2018 | 21:30
zojtch: Хомки, вы должны научиться принимать своего кумира таким, какой он был при жизни.
savbensmb 27 августа 2018 | 21:34
Весь портяночный сброд бросили... А за что на месяц посадили?