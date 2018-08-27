Премию имени Джона Маккейна учредили в Германии

Со следующего года ее будут вручать в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщили организаторы, таким образом они решили отдать дань памяти политику, который долгие года был другом и партнером конференции. Премию будут вручать автору научной работы на тему «трансатлантические отношения», «парламентский контроль за деятельностью вооруженных сил», «моральная ответственность Запада», — передает Интерфакс. Американский сенатор Джон Маккейн скончался в минувшие выходные на 82 году жизни.