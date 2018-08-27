Премию имени Джона Маккейна учредили в Германии
Со следующего года ее будут вручать в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщили организаторы, таким образом они решили отдать дань памяти политику, который долгие года был другом и партнером конференции. Премию будут вручать автору научной работы на тему «трансатлантические отношения», «парламентский контроль за деятельностью вооруженных сил», «моральная ответственность Запада», — передает Интерфакс. Американский сенатор Джон Маккейн скончался в минувшие выходные на 82 году жизни.
Комментарии5
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malu 27 августа 2018 | 20:37
Достоин.
j_partizan 27 августа 2018 | 20:43
Это равносильно премии им. А. Гитлера.
haldey 27 августа 2018 | 20:46
j_partizan: Это разные степени одного и того же гов...а...
vngn 27 августа 2018 | 20:47
Вручать её надо за удары по своим авианосцам.
timwlad89 27 августа 2018 | 20:50
Ну вот это есть учреждении премии имени маккена пальцем деланая биография.