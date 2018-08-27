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20:32, 27 августа 2018

Премию имени Джона Маккейна учредили в Германии

Со следующего года ее будут вручать в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщили организаторы, таким образом они решили отдать дань памяти политику, который долгие года был другом и партнером конференции. Премию будут вручать автору научной работы на тему «трансатлантические отношения», «парламентский контроль за деятельностью вооруженных сил», «моральная ответственность Запада», — передает Интерфакс. Американский сенатор Джон Маккейн скончался в минувшие выходные на 82 году жизни.

Комментарии

5

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malu 27 августа 2018 | 20:37

Достоин.

j_partizan 27 августа 2018 | 20:43

Это равносильно премии им. А. Гитлера.

haldey 27 августа 2018 | 20:46

j_partizan: Это разные степени одного и того же гов...а...

vngn 27 августа 2018 | 20:47

Вручать её надо за удары по своим авианосцам.

timwlad89 27 августа 2018 | 20:50

Ну вот это есть учреждении премии имени маккена пальцем деланая биография.

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