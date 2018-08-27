ООН обвинило власти Мьянмы в геноциде народности рохинджа

Высшее военное руководство этой азиатской страны причастно к преступлению против человечности, — говорится в докладе миссии международной организации. Речь идет, в том числе, о пытках, сжигании целых деревень, нападениях на детей и групповых изнасилованиях. Авторы доклада предложили ввести санкции против некоторых генералов Мьянмы. В результате обострения конфликта в прошлом году, сотни тысяч мусульман рохинджа бежали в Бангладеш, около четырехсот человек были убиты. Власти Мьянмы обвиняют в провоцировании конфликта боевиков из народности рохинджа.