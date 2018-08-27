Следователи фактически засекретили дело о взрыве у отделения Пенсионного фонда в Калуге

Представители ведомства отказалось даже называть «Медиазоне» статью УК, по которой ведется расследование. Также неизвестно, есть ли подозреваемые или задержанные. Сотрудники СКР ссылаются на статью УПК, которая позволяет им определять объем информации, раскрываемый на стадии предварительного расследования. Взрыв у входа в отделение ПФР в Калуге произошел в ночь на 3 августа. В результате была повреждена дверь и внешняя отделка у входа, никто не пострадал. Официально о расследовании сообщали лишь через три недели.