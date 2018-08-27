Сотрудники правоохранительных органов в Чечне, по некоторым данным, задерживают подростков

Как пишет «Кавказский узел» со ссылкой на жителей республики, молодых людей забирают прямо с улиц и с ними проводят многочасовые допросы. По некоторым данным, были задержаны от 150 до 200 человек. Все это происходит после серии нападений на сотрудников правоохранительных органов, которая произошла неделю назад. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Нападавшим было от 11 до 17 лет, рассказывали источники в правоохранительных органах. На сайтах МВД Чечни и следственного управления Следственного комитета России по Чечне, как добавляет «Кавказский узел», сегодня днем не было информации о задержаниях.