Алексею Навальному сегодня отказали в регистрации его партии «Россия будущего»

Сам политик рассказал о том, что получил ответ министерства юстиции. В ведомстве ссылаются на то, что партия предоставила не все документы. Навальный пытается зарегистрировать собственную партию последние несколько лет. Он считает, что власти препятствуют этому процессу, поскольку у его сторонников есть реальные шансы на выборах.