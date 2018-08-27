Алексею Навальному сегодня отказали в регистрации его партии «Россия будущего»
Сам политик рассказал о том, что получил ответ министерства юстиции. В ведомстве ссылаются на то, что партия предоставила не все документы. Навальный пытается зарегистрировать собственную партию последние несколько лет. Он считает, что власти препятствуют этому процессу, поскольку у его сторонников есть реальные шансы на выборах.
Комментарии10
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lenin3 27 августа 2018 | 20:33
Всё просто:у России нет будущего,потому и отказывают...
nanarovsky 27 августа 2018 | 20:41
lenin3: Всё просто:у России нет будущего,потому и отказывают...
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Всё правильно. Поэтому Лёху нужно этапировать куданить в цывилизованную страну. Оттуда он будет руководить протестами. А может и переворотами как Мальцев.
haldey 27 августа 2018 | 20:41
lenin3: Нет будущего у России алексея навального.
А Россия была, есть и будет. А вот Америки не было, сейчас недоразумение есть в наличии, а вот будущее..., всех в резервации под контроль местных жителей, исконных жителей северной америки)))
Хочет партию, пусть назовет ее правильно в соответствии с вектором алексея навального, "назад в 90-е"...
vikwlad 27 августа 2018 | 20:45
Вован не хочет мирно уходить. Ему, видно, понравилось, как уходил Кадаффи.
taglit 27 августа 2018 | 20:47
lenin3: а где все российские либералы-демократы? Молчат? - у России нет будущего....
kp6ic 27 августа 2018 | 20:39
эх, русь, как я тебя боюсь...
andrang2 27 августа 2018 | 20:39
cbr.ru: "Всё просто:у России нет будущего,потому и отказывают..."
Но ведь Россия - это путин, как нам сказали
abuvgrobu 27 августа 2018 | 20:43
Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. Привет, это сын Навального. Маму тоже в подъезде арестовали. Это я их сдал! Уху! 15 суток без предков!!! Привет, это кот Навального. Подкинул этому спиногрызу спайс, смотрю с балкона как его пакуют. Я здесь власть!
murad_manapov 27 августа 2018 | 20:52
узурпатор у власти. Навальному желаю сил и здоровья а борьбе с режимом.
trans 27 августа 2018 | 20:52
Путинская власть давно наплевала на законы.