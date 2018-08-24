ЕСПЧ огласит решение по делу осужденного за экстремизм сыктывкарского блогера Терентьева
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник огласит решение по делу сыктывкарского блогера Саввы Терентьева, который был первым, кого осудили в России по статье об экстремизме за комментарий в соцсети. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Он напомнил, что пользователь «Живого журнала» Терентьев в феврале 2007 года оставил в блоге местного журналиста комментарий об отношении к «неверным ментам», после чего прокуратура Сыктывкара возбудила уголовное дело.
В июле 2008 года Терентьев был приговорен Сыктывкарским городским судом к одному году лишения свободы условно. Суд при этом не принял заключение лингвистической экспертизы, выполненной сотрудником Сыктывкарского госуниверситета Натальей Сергиевой, указавшей, что высказывание Терентьева является лишь частным мнением, а не призывом к насилию в отношении социальной группы. Верховный суд Республики Коми утвердил приговор.
Как уточнил П.Чиков, жалобу в ЕСПЧ Терентьев направил в январе 2009 года. Блогер отметил, что Россия нарушила в отношении него статьи 10 (свобода выражения мнения) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также потребовал взыскать с государства в его пользу 3,5 тысячи евро. Также Терентьев переехал в Эстонию и получил там статус политического беженца.
«Особенность дела Терентьева заключается в том, что это будет первое решение ЕСПЧ, которое касается осуждения человека по статье «Экстремизм» за возбуждение вражды в отношении социальной группы «сотрудники милиции», — сказал П.Чиков.
Глава «Агоры» добавил, что формулирование позиции ЕСПЧ по этому делу «с высокой степенью вероятности означает, что в ближайшее время суд примет большое групповое решение по однотипным делам».
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