В Кении бегемот убил рыбака, который спасся от крокодила – правда, между этими двумя событиями прошел целый год, — пишет местная газета Standard. 23-летний Хамиси Омари ловил рыбу в озере Виктория. По словам очевидцев, самка гиппопотама атаковала его лодку. Она свалила рыбака за борт и растерзала там. Местные жители предполагают, что у самки, скорее всего, недавно были роды, и это объясняет ее агрессию. До этого Хамиси провел 3 месяца в больнице после нападения крокодила, которое произошло на том же месте.