В Кении бегемот убил рыбака, который спасся от крокодила
В Кении бегемот убил рыбака, который спасся от крокодила – правда, между этими двумя событиями прошел целый год, — пишет местная газета Standard. 23-летний Хамиси Омари ловил рыбу в озере Виктория. По словам очевидцев, самка гиппопотама атаковала его лодку. Она свалила рыбака за борт и растерзала там. Местные жители предполагают, что у самки, скорее всего, недавно были роды, и это объясняет ее агрессию. До этого Хамиси провел 3 месяца в больнице после нападения крокодила, которое произошло на том же месте.
Комментарии7
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andre_klimov 27 августа 2018 | 20:11
М-да...
"Не стой где попало - еще попадет..."
tv_victim 27 августа 2018 | 20:22
Фильм "Пункт назначения". Очередная серия.
indeezjoe 27 августа 2018 | 20:23
Эхо всякую лабуду постит... А про удаление фейсбук-аккаунта Шария без предупреждений и объяснений причин и про попадание Роджерса Уотерса на сайт "Миротворец" молчит, как в танке...
Поскольку это - некошерные новости...
;-))
liquidsky__ 27 августа 2018 | 20:27
Даже боевых пловцов учат максимально избегать контактов только с бегемотами, поскольку если эта тушка не в настроении то похерит кого угодно и остановить ее моментально прктически нереально.
ura_123 27 августа 2018 | 20:37
liquidsky__: Боевых пловцов... Ты себе представляешь где и в какой воде водятся гиппопотамы???
"Аквалангисты это хорошо!"(с)
liquidsky__ 27 августа 2018 | 20:45
ura_123: По твоему боевые пловцы не работали во внутренних водоемах Африки? Еще во времена СССР работали )
ura_123 27 августа 2018 | 20:34
Редкостное везение, рыбацкое счастье так сказать, практически "Рыба мечты!"(с)