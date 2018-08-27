Правительство повысит акциз на топливо с 1 января

Это не приведет к резкому скачку цен, потому что их сбалансируют с помощью других инструментов, — сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак: «Акцизы будут восстановлены в прежних объемах, в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года. Но, одновременно с введением новой налоговой системы — с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых — будет предусмотрен отрицательный акциз, который как раз должен выполнить миссию сдерживание внутренних цен на топливо. Но в случае если экспортный нетбэк будет… мы не сможем преодолеть с помощью экспортного акциза, то у нас остается, и мы об этом тоже открыто договорились, такой инструмент как на временной основе вводить экспортные пошлины. Возможность для того, чтобы регулировать ситуацию на внутреннем рынке через экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остается».

Также Дмитрий Козак подчеркнул, что рост цен на топливо на розничном рынке удержится в районе инфляции.