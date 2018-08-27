Правительство повысит акциз на топливо с 1 января
Это не приведет к резкому скачку цен, потому что их сбалансируют с помощью других инструментов, — сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак: «Акцизы будут восстановлены в прежних объемах, в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года. Но, одновременно с введением новой налоговой системы — с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых — будет предусмотрен отрицательный акциз, который как раз должен выполнить миссию сдерживание внутренних цен на топливо. Но в случае если экспортный нетбэк будет… мы не сможем преодолеть с помощью экспортного акциза, то у нас остается, и мы об этом тоже открыто договорились, такой инструмент как на временной основе вводить экспортные пошлины. Возможность для того, чтобы регулировать ситуацию на внутреннем рынке через экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остается».
Также Дмитрий Козак подчеркнул, что рост цен на топливо на розничном рынке удержится в районе инфляции.
Комментарии3
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encopresis 27 августа 2018 | 20:14
"Это не приведет к резкому скачку цен, потому что их сбалансируют с помощью других инструментов..."
Эта фраза означает, что сначала подорожает всё остальное, ну а потом и бензин, но уже по другим причинам. Хотя причина всё время одна и та же - зажравшаяся власть хочет больше , больше, больше...
sasass 27 августа 2018 | 20:20
Это десятый пункт симметричного ответа пиндосам за "легковесные " санкции...
gelont 27 августа 2018 | 20:25
Они почему - то решили , что цены на топливо , ЖКХ , налоги и акцизы должны повышаться ежегодно такого - то числа . До бесконечности . Без объяснений и без обсуждений . Они так решили . А что делать бабе -яге , которая категорически против ?