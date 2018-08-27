Более четырехсот сотрудников компании Саратовские авиалинии лишились льгот после увольнения

В частности, работники предпенсионного возраста потеряли право на досрочный выход на пенсию, — пояснила агентству Регион64 министр труда Саратовской области Наталья Соколова. По ее словам, это произошло, потому что люди написали заявление об уходе по собственному желанию. Саратовские авиалинии лишились лицензии после того, как в феврале, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, разбился самолет перевозчика Ан-148. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, причиной трагедии стала ошибка пилотов.