Пенсионный возраст для силовиков решено не повышать
Власти стараются не акцентировать на этом внимание, — передает русская служба ВВС. В то же время, журналист обращает внимание на то, что в июне, когда было объявлено о планах пенсионной реформы, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил о том, что Минфин и Минобороны обсуждают изменения стажа выхода на пенсию военных и силовиков. Сейчас в правительстве эту тему даже не обсуждают, — сказали ВВС источники в кабинете министров. Военные сотрудники силовых ведомств по закону могут выходить на пенсию по выслуге лет, то есть после 20 лет службы. Сейчас, по данным Росстата, в России насчитывается около трех миллионов человек, которые получают выплаты по закону о военных пенсиях.
Комментарии28
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vilingrad 27 августа 2018 | 20:03
Кто бы сомневался.
idshoohov 27 августа 2018 | 20:36
vilingrad:
Всё не так просто. В отличие от гражданских военный не может сам перейти, оставаясь военным, на другую работу, он не свободен, в отличие от гражданских. И тебе могли уволить молодым. А что ты будешь делать?
Я сам военный пенсионер. В своё время, ещё советское, мне было 35 лет, я написал письмо в "Красную Звезду" по поводу того, что пенсия в 45 лет и увольнение из армии неправильно. После этого меня вызвали на приём к генералу, чуть ли не главному кадровику МО, и я высказал своё мнение. Меня призвали в армию, когда мне было 25 лет, я служил военпредом, только только набрался опыта, а меня в 45 уволят? Он согласился со мной. Более того, он привёл в пример врачей, для которых опыт не менее важен и их тоже приходится увольнять из военных госпиталей. Но, с другой стороны, если не увольнять, то снижаются возможности роста других офицеров, так как все вакансии заняты. Но на практике. всё таки большинство офицеров увольняли в 50 лет, когда пенсия у большинства военных, начинавших службу с 18 лет, была весьма приличной из-за длительного срока службы. При мне в 45 лет уволили одного еврея, кстати очень толкового. Меня уволили в 51 год (начальство так умудрилось) и пенсия была приличной, но я к тому же устроился на другую работу, так что, как минимум , ничего не потерял.
Если же увольнять без пенсии, то это просто разрушительный удар.
Во-первых, надо найти новую работу, что не просто, а, во вторых,, эта новая работа не даст прибавки к пенсии (по крайней мере, в начале 2000-х было так)
Я на гражданке проработал до 60 лет в общей сложности лет 12, а прибавка была копейки (она шла с каким то коэффициентом занижения)
oktabr 27 августа 2018 | 20:47
idshoohov: А нахрен вы вообще нужны?
victoria2266 27 августа 2018 | 20:06
Кто бы сомневался, ах как это трудно бить дубинками законопослушных граждан, это вам не рецидивистов с наркобарыгами ловить.
lenin3 27 августа 2018 | 20:15
victoria2266: а я вот одобряю это решение о неповышении.Нам,слесарям,крутящим гайки и задвижки,поставляющим людям тепло бесперебойно в дома,значительно легче работать,чем махающим дубинками...
nemez1 27 августа 2018 | 20:08
а это уже без лукавства, разделение российских граждан на своих и дерьмо.
andy66 27 августа 2018 | 20:47
фактически, этим решением в РФ официально вводится сословное право
zolingen 27 августа 2018 | 20:08
Дальше ехать некуда. Страна для вертухаев.
lenin3 27 августа 2018 | 20:10
zolingen: .ляди!
lager23 27 августа 2018 | 20:09
По Конституции РФ народное государство....звучит издевательски!
ti_swimmer 27 августа 2018 | 20:09
Наверное им пенсионный возраст понизят
basel812 27 августа 2018 | 20:11
Пастухи своих псов обижать не должны. За стадом то кто приглядывать будет?
ura_123 27 августа 2018 | 20:30
basel812: За стадом... За отарой))))
alend 27 августа 2018 | 20:11
ну да опричникам нельзя повышать ибо..............чревато
agamasat 27 августа 2018 | 20:11
2028 год. Прошло 10 лет после пенсионной реформы, и правительство столкнулось с необъяснимой проблемой - резким увеличением продолжительности жизни россиян, аж на 40 лет. Оказалось, что причиной тому явилась ярко выраженная неприязнь к государству, которое рассчитывало завладеть пенсионными начислениями населения, казалось бы не способного дожить до пенсии.
trans 27 августа 2018 | 20:13
Правильно, идут они на пенсию в 40-45 лет, и пенсии значительно больше чем к примеру у медиков, рабочих, учителей. Дед Щукарь все делает для нужных ему людей, вертухаи входят в их число.
gelont 27 августа 2018 | 20:19
Теперь видим , кто дороже власти - законопослушный налогоплательщик или опричники и мытари . Причем отставники имеют приоритет при приеме на работу . Впрочем , чего еще с нами не проделывала вертикаль ?
neyexo 27 августа 2018 | 20:20
Потом обязательно повысят, при этом половину уволят и кинут
tks 27 августа 2018 | 20:22
Опричников нельзя трогать, они опора Режиму!
zolingen 27 августа 2018 | 20:23
И собственно вопрос. А на хрена теперь вообще учиться в этой стране? Когда нужно тупо одеть погоны, если чудом не убили в армии, взять дубинку с наручниками и спокойно ждать скорой пенсии. Мозги ни к чему в стране , имеющей лишь одну цель- охрану режима. И не удержишь насильно одаренных и не желающих жить , как скотина. Побегут, еще быстрее. И чем быстрее побегут, тем скорее прекратит свое существование это недоразумение под названием современная Россия.
sasass 27 августа 2018 | 20:25
Боятся , что силовики могут слиться с народом и организовать общий фронт борьбы ....
krestianin_067rus Михаил Никитин 27 августа 2018 | 20:26
Надо всем срочно стать силовиками! :)))
ura_123 27 августа 2018 | 20:28
Вонючии портяноиды наверняка причисляют себя к "силовикам" )))
Не це хлопчики,на пенсию со всеми вместе!
hiryrg 27 августа 2018 | 20:30
Скоты!
democ 27 августа 2018 | 20:33
Похоже, что власть заинтересована в сохранении статус - кво для силовиков. В 45 на пенсию, а на смену приходят новые, молодые кадры. Количество "бывших" пенсионеров нарастает. По сути - это пятая колонна, которая по призыву Кремля встанет на его защиту. 3 000 000 - каждый десятый российский пенсионер. Эх, Родина, куда ты катишься...
ihor_syvoryj 27 августа 2018 | 20:34
А для пригожинских троллей? Забыли?
byaka50 27 августа 2018 | 20:34
Есть предложение оправить на пенсию сотрудников ФСБ прямо завтра.
poster6996 27 августа 2018 | 20:36
Надорвавшихся дармоедов выше крыши. При виде этих холёных и сытых морд появляется рвотный рефлекс. Трудяги хреновы.