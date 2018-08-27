Пенсионный возраст для силовиков решено не повышать

Власти стараются не акцентировать на этом внимание, — передает русская служба ВВС. В то же время, журналист обращает внимание на то, что в июне, когда было объявлено о планах пенсионной реформы, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил о том, что Минфин и Минобороны обсуждают изменения стажа выхода на пенсию военных и силовиков. Сейчас в правительстве эту тему даже не обсуждают, — сказали ВВС источники в кабинете министров. Военные сотрудники силовых ведомств по закону могут выходить на пенсию по выслуге лет, то есть после 20 лет службы. Сейчас, по данным Росстата, в России насчитывается около трех миллионов человек, которые получают выплаты по закону о военных пенсиях.