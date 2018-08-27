Больной аутизмом студент в Калининграде стал фигурантом дела по статье «разжигание ненависти»

Следователи говорят, что молодой человек последние четыре года публиковал на своей странице в ВКонтакте картинки и тексты, которые унижают честь и достоинство женщин. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, — пишет газета «Новый Калининград». Расследование дела шло почти год, когда оно поступит в суд – не сообщается.