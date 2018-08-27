Больной аутизмом студент в Калининграде стал фигурантом дела по статье «разжигание ненависти»
Следователи говорят, что молодой человек последние четыре года публиковал на своей странице в ВКонтакте картинки и тексты, которые унижают честь и достоинство женщин. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, — пишет газета «Новый Калининград». Расследование дела шло почти год, когда оно поступит в суд – не сообщается.
Комментарии10
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spb_aborigen 27 августа 2018 | 20:05
Пенсионный возраст для силовиков решено не повышать,
с целью унизить честь и достоинство остальных россиян.
nanarovsky 27 августа 2018 | 20:10
Больной аутизмом студент в Калининграде стал фигурантом дела по статье «разжигание ненависти»
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А когда больных аутизмом используют в качестве таскания украинских флагов в центре Москвы с провокацией на задержание? Потом либерасты шлёпают это на дождях и эхах как борьбаскрававорежимом это нормально?
tks 27 августа 2018 | 20:13
nanarovsky: Тявк-тявк, побрехай исщо, путопёс шелудивый ;)))
nanarovsky 27 августа 2018 | 20:26
tks: Тявк-тявк, побрехай исщо, путопёс шелудивый ;)))
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Давай там напиши про 11.80 и троллей кремлёвских по методичке. Только вот интересно откуда вас армия берётся на на Эхе? Вроде должны в АТО быть. Но тут теплее хохло-ботам.
tks 27 августа 2018 | 20:11
Ментозаврам заняться нечем?
lenin3 27 августа 2018 | 20:22
tks: так бандитов ловить страшно,ответка может прилететь,а на аутисте можно безопасно заработать премию.Служивые уже просекли фишку,как не рисковать жизнью,а план по галочкам выполнять.Так скоро менты и в хосписах раскрываемость будут повышать...
gelont 27 августа 2018 | 20:13
Следователи теперь назначают обиженных и оскорбленных на сегодняшний день . При отсутствии потерпевших . Скольких погубили " вконтакте " и " одноклассники " , но люди упорно продолжают играть в рулетку .
shmuel63 27 августа 2018 | 20:24
И Гамлета запретить - "О женщины, вам имя — вероломство!"
poster6996 27 августа 2018 | 20:33
Суки, не доводите всё до абсурда!!! Ебаное государство.
benin_papa__ 27 августа 2018 | 20:36
Какая-то эпидемия "обиженных" пошла, право слово.
То верные ленинцы-сталинцы обижаются, то верные аллаховцы, то сторонники РПЦ МП, образца сентября 1943 года, теперь вот женщины подтянулись...