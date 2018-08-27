Власти Германии и Франции разрабатывают меры защиты от санкций США против таких стран, как Иран
Берлин и Париж планируют создать независимые финансовые инструменты, — передает Bloomberg. Отдельно особая роль будет отводиться европейским центральным банкам. Разногласия между Вашингтоном и Евросоюзом усилились после того, как американский президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с исламской республикой. Белый дом восстановил масштабные экономические санкции против Тегерана.
Комментарии8
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echo_shar 27 августа 2018 | 19:42
Эта разработка может быть позже применена и к России, а потом и к Китаю. А штаты останутся на своем острове с Мексикой...
navsegda 27 августа 2018 | 19:51
echo_shar: Не переживай , Россия останется бензоколонкой ЕС по любому
benin_papa__ 27 августа 2018 | 20:09
echo_shar:
Мечтайте шире. Европа применит разработку ко всем вокруг, а после вступит в РФ.
Нью-СССР будет большой-пребольшой.
И Нью-Варшавский договор будет большой-пребольшой.
И спустя недолгое время вся большая-пребольшая территория превратится в большой-пребольшой Мухосранск- Кобылозадовск.
Артикула "Подари дрова".
С полными карманами рублей ЦБ РФ и с талонами на крупу и водку.
А новых "ножек буша" уже не пришлют. То-то радости будет...
alex55 27 августа 2018 | 19:51
Интересно, что Франция и Германия выбрали Иран, а не Россию, как объект защиты от санкций США. Весьма симптоматично.
nile999 27 августа 2018 | 19:59
Скорее бы импичмент Трампу, задолбал ссорить Европу и США по указке кремля
glotov 27 августа 2018 | 20:00
Им бы о себе позаботиться. Санкции против Германии не за горами.
sg98 27 августа 2018 | 20:35
glotov:
А твои хозяева не заипутся санкции против всего мира вводить? Не забываем что сша - это 20% мирового производства, но и 40% мирового потребления..
point3d 27 августа 2018 | 20:02
Не удивительно что Россия, Франция и Германия заботятся о Иране.
Леваки это теже нацики и коммунисты, они любят друг друга любит и подмахивать брутальным дядям с бородами )))