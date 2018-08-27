Власти Германии и Франции разрабатывают меры защиты от санкций США против таких стран, как Иран

Берлин и Париж планируют создать независимые финансовые инструменты, — передает Bloomberg. Отдельно особая роль будет отводиться европейским центральным банкам. Разногласия между Вашингтоном и Евросоюзом усилились после того, как американский президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с исламской республикой. Белый дом восстановил масштабные экономические санкции против Тегерана.