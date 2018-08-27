Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о торговле
Об этом сегодня объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после новой сделки стороны откажутся от прежнего названия – НАФТА, Североамериканская зона свободной торговли. Пока содержание нового договора не опубликовано, однако известно, что договоренности с Канадой пока не достигнуто. Соглашение НАФТА было подписано более четверти века назад, однако Трамп в прошлом году потребовал начать консультации о новых условиях сделки.
Комментарии2
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brezhneput 27 августа 2018 | 19:50
Трамп всячески пытается сдержать незаконных мигрантов из Мексики в США, даже торговые отношения старается наладить, чтобы меньше мексиканцев ехало в США.
Гениально)))
liquidsky__ 27 августа 2018 | 20:19
Будут через стену товарами перебрасываться )