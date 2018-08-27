Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о торговле

Об этом сегодня объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после новой сделки стороны откажутся от прежнего названия – НАФТА, Североамериканская зона свободной торговли. Пока содержание нового договора не опубликовано, однако известно, что договоренности с Канадой пока не достигнуто. Соглашение НАФТА было подписано более четверти века назад, однако Трамп в прошлом году потребовал начать консультации о новых условиях сделки.