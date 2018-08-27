В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу
Маслянистый налет образовался на крышах домов и листьях деревьев в Армянске, — передает РИА Новости. Туда направлена группа специалистов министерства экологии Крыма. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена.
Комментарии22
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taglit 27 августа 2018 | 19:35
Крымский бандеровец об этом уже сообщил! Эхо запоздало!
alladinov 27 августа 2018 | 19:50
А чо сразу паниковать? Может это вещество даже кушать можно. Никто же пробовал еще. Пусть жаждущие камней с неба попробуют - вдруг не околеют?
haldey 27 августа 2018 | 19:59
alladinov: Хайли лайкли тереза мстит за солсбери... Распылили с Украины, граница рядом... Пора посадить пару британских подданных в России, а уж наш скотланд, ярд за ярдом выдавит из них признание, пару дней не давать спать и поплывут бриты...
cattt 27 августа 2018 | 19:50
taglit: Что, опять скрепы вонючие на воздух взлетели?
blinorozhiy_chmo 27 августа 2018 | 19:53
Выбросы в атмосферу? М-да...
И когда бабка данко1 успела в Крым смотаться???
ura_123 27 августа 2018 | 20:43
blinorozhiy_chmo: Лихо ты патрика приложило )))
gad123 27 августа 2018 | 20:12
cattt: Серо-водород? Давно говорят, что на дне моря его полно. Значит просто очередная лодка затонула! Вот и "пахнуло"!Или что похуже-то это местная буржуазия творит свои безобразия..Всё скрывает, кроме запаха..
vilingrad 27 августа 2018 | 20:05
taglit: Айяяяй! Опять жидобандеровцы гадють...
andre_klimov 27 августа 2018 | 19:36
Крымские туристы, почувствуйте суверенную формулировку "кататься, как сыр в масле"!
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 19:37
Дело рук перекрасившихся укробандеровцев?
tks 27 августа 2018 | 19:41
opiatnovyi63: Визитки Яроша нашлись уже, КаГэБычно, скоро ;)))
tks 27 августа 2018 | 19:39
Неужто пуканы путорасов массово взорвались??!
tv_victim 27 августа 2018 | 19:41
Замироточило, наверное....
don_ballon 27 августа 2018 | 19:41
Это зловонный русский дух с последующей коричневой субстанцией.
agamasat 27 августа 2018 | 19:45
Похоже, что что-то совершенно секретное и не имеющее аналогов в мире, пыталось взлететь... Надо спрашивать Минобороны!
seryj_wolk 27 августа 2018 | 19:46
На кого манна небесная сыпется, а на крымчан масо(мазута) небесная льется.
andre_klimov 27 августа 2018 | 20:07
seryj_wolk:
Дык - бета-версия, потом уж дойдет и до реализации требуемых камней с неба, нельзя же сразу реализовывать все пожелания заказчика...
sergilio 27 августа 2018 | 19:47
"Новичок"?
gitel21 27 августа 2018 | 19:48
Из за границы принесло, она там рядом.
ura_123 27 августа 2018 | 20:41
gitel21: Из Англии или из Америки? Принесло )))
agamasat 27 августа 2018 | 19:51
Репутация россии так высока, что можно даже предположить, что происходит спецоперация по сокращению жизни бедных крымчан, дабы их заменить незамутненными мозгами с материка. Типун мне на язык!(
ihor_syvoryj 27 августа 2018 | 19:54
Ну, не всё только камнями с неба, для разнообразия и газануть можно! Родная гОвень, аднако!