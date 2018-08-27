Мэрия Москвы предупреждает организаторов акции против пенсионной реформы 9 сентября об ответственности
Она наступит при попытке провести несогласованное мероприятие, — говорят в департаменте региональной безопасности в столице. Как сообщил Интерфаксу представитель департамента, организаторам направлены разъяснения о том, что акция не согласована. Шествие и митинг против пенсионной реформы собираются провести сторонники Алексея Навального. Сам политик, который был сегодня арестован на 30 суток за другую несогласованную акцию, настаивал, что в ответе мэрии не говорится прямо о несогласованности акции.
Комментарии11
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addi 27 августа 2018 | 19:40
Фраза "Она наступит при попытке провести.." недалеко ушла от стандартного
"Убит пир попытке к бегству"....
luger_max_otto 27 августа 2018 | 19:43
Не совсем. Новый лозунг власти- "Не раскачивайте яхту! Грабить неудобно!"
oktabr 27 августа 2018 | 20:30
Эти сторонники Навального опять обделались. Быдло за повышение пенсионного возраста, крепостное право и феодализм.
aleksei123m 27 августа 2018 | 19:42
Не согласована, или запрещена?
А альтернативный маршрут мэрией предложен?
А закон он для Собянина один, а для Навального другой?
А у гитлера было что-то по другому или как у нас в Москве?
А мне нужен мэр, которому я до лампочки?
perestarok 27 августа 2018 | 19:49
"Мэрия Москвы предупреждает организаторов акции против пенсионной реформы 9 сентября об ответственности"
Российские люди должны приносить верёвку с собой.
krs_sk 27 августа 2018 | 19:52
За эти явно стоит госдеп, сталина на них нет!
marek 27 августа 2018 | 19:54
Собянин! Ты хочешь мой голос? - Ты его не получишь.
romantik56 27 августа 2018 | 20:07
marek: Наши голоса при наших "выборах" не имеют, скорее всего, никакого значения. Какие там правила игры -- неведомо...
karlos2010 27 августа 2018 | 20:17
Ура,фашизм победил.Маленткий Адольфик.
tovarish52 27 августа 2018 | 20:28
Предупреждаю Мэрию Москвы.
Выношу мэрии предостережение -НАРУШАТЬ КОНСТИТУЦИЮ ЗАПРЕЩЕНО!
gelont 27 августа 2018 | 20:29
Мэрия москвы предупреждает организаторов пенсионной реформы об ответственности . Так звучит более жизнеутверждающе .