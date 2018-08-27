"Мэрия Москвы предупреждает организаторов акции против пенсионной реформы 9 сентября об ответственности"

Она наступит при попытке провести несогласованное мероприятие, — говорят в департаменте региональной безопасности в столице. Как сообщил Интерфаксу представитель департамента, организаторам направлены разъяснения о том, что акция не согласована. Шествие и митинг против пенсионной реформы собираются провести сторонники Алексея Навального. Сам политик, который был сегодня арестован на 30 суток за другую несогласованную акцию, настаивал, что в ответе мэрии не говорится прямо о несогласованности акции.