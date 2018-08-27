Российское военно-историческое общество начало раскопки на территории карельского мемориала Сандармох

Там похоронены жертвы репрессий 1930-х годов, в то же время ранее их родственники выступали против экспедиции.

В карельском отделении РВИО уверяют, что ведут раскопки за пределами Сандармоха. Об этом, в частности, интернет-журналу «7х7» рассказал директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин. Он утверждает, что предыдущий исследователь этой местности – глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев – говорил, что она не изучена до конца. Раскопки ведет 90 поисковый спецбатальон Ленинградского военного округа. В РВИО предполагают, что в Сандармохе похоронены советские военнопленные, расстрелянные во время войны с Финляндией. При этом первые останки поисковики уже подняли, передает «7х7». Между тем на прошлой неделе родственники жертв Большого террора, похороненных в Сандармохе, написали открытое письмо Минкультуры и РВИО, в котором назвали версию о могиле военнопленных мифической. Они потребовали остановить раскопки, опасаясь, что они могут «нарушить целостность мемориального кладбища» и «потревожить покой мертвых».

Массовые захоронения жертв репрессий в Сандармохе были обнаружены историком Юрием Дмитриевым в 1997 году. Сейчас он находится под арестом по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.